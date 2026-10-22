Rayo en Jockey Club de San Isidro fulmina a 4 yeguas de polo | VIDEO

En el Jockey Club de San Isidro, Buenos Aires, Argentina, se registró un terrible incidente, pues un rayo mató a cuatro yeguas de polo e hirió al hombre que se dedicaba a su cuidado.

Durante una práctica en la cancha 6, ubicada al centro de la pisya del Hipódromo del Jockey Club de San Isidro, se registró un rayo que provocó que cuatro de las yeguas que se encontraban atadas a un poste perdieran la vida.

De acuerdo con la información de medios nacionales, el rayo se registró de manera repentina, ya que el día se encontraba soleado y se nubló de un momento a otro, y este terrible hecho quedó registrado en video.

En cuanto al petisero, el hombre fue trasladado a un centro de salud para recibir la atención médica necesaria, pero hasta el momento se sabe que no sufrió lesiones que comprometan su vida.

Petisero es alcanzado por el rayo ı Foto: Redes Sociales

Video de las yeguas de polo de San Isidro

En los videos que se encentran circulando en redes sociales se puede observar que el vendaje rojo que tenían las yeguas en las patas quedó destrozado, al igual que el sudadero que las cubría.

Asimismo, se pueden observar los cuerpos tendidos en el suelo de los cuatro equinos, y las quemaduras que les provocó la descarga repentina que se registró alrededos de las 11:00 horas durante una tormenta eléctrica.

Los medios locales informaron que las autoridades de la Municipalidad de San Isidro no intervinieron en el terrible incidente, pues los propietarios de las yeguas fueron los encargados de resolver el asunto.

Se sabe que; además de los cuatro especímenes que lamentablemente perdieron la vida, otros dos resultaron afectados; sin embargo, estos continúan bajo observasión, y se cree que estos no podrán volver a ser utilizados para practicar polo.

Yeguas de Polo pierden la vida por rayo ı Foto: Redes Sociales

Esto debido a que los equinos, que fueron alcanzados debido a las herraduras, estribos y vendas, podrían presentar secuelas auditivas y físicas que les impedirían poder funcionar con normalidad dentro del deporte.

Previo a este caso, en la provincia de Chaco se registró un incidente similar, pues un rayo cayó sobre un alambrado y provocó que 31 vacas perdieran la vida por lo que sus cuerpos fueron donados al Complejo Ecológico Municipal de Presidencia Roque Sáenz Peña para alimentar a los animales.

Un rayo mató a cuatro yeguas en el Jockey Club de San Isidrohttps://t.co/YcAFdZalGo pic.twitter.com/V9V3i4hV6b — minutouno (@minutounocom) October 21, 2026

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