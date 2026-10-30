Christa Pike rompe el silencio tras sobrevivir a ejecución: ‘No hay momento que no sienta dolor’

Christa Pike, condenada a muerte en Tennessee, Estados Unidos, por el asesinato de Colleen Slemmer en 1995, difundió sus primeras declaraciones públicas después de los intentos de ejecución a los cuales sobrevivió, en las cuales, aseguró, ha sufrido un intenso dolor físico y en su “mente y alma”.

En declaraciones difundidas por la organización Mercy for Christa, la acusada brinda detalles sobre cómo ha sido su vida en confinamiento solitario, en el cual se encuentra mientras espera que se resuelva cómo avanzará su pena capital.

“No ha habido momento en que no sienta dolor”, dice Christa Pike

Al respecto, Pike aseguró que, desde el día de su fallida ejecución, cuando despertó “sola, en un hospital, confundida y adolorida”, ha sufrido tanto física como emocionalmente.

Christa Pike durante una audiencia el 12 de enero de 2001 ı Foto: Redes Sociales

“No ha habido un solo momento desde esa noche en que no haya sentido dolor. Mi cuerpo duele. Mis brazos duelen. Mis manos duelen. Mi garganta duele. Aún me cuesta trabajo hablar. Y el dolor no es solo físico. Hay dolor en mi mente y en mi alma”, detalló Christa Pike.

Asimismo, la acusada detalló que, desde la noche de su fallida ejecución, se ha encontrado aislada, situación que, señaló, ha derivado en afectaciones a su salud mental.

“Desde esa noche he estado principalmente aislada en la sala de hospitalización, lejos de otras personas y de las conexiones humanas que significan tanto para mí. Ese tipo de aislamiento trae su propio tipo de dolor”, explicó la acusada.

“Pasé 28 años en confinamiento solitario y mucho de lo que estoy viviendo hoy es una repetición de esa experiencia”, abundó Pike.

Christa Pike, en una fotografía de archivo. ı Foto: Especial

“No sé qué venga después”, dice Pike; agradece a quienes la “ven como un humano”

Finalmente, Christa Pike reflexionó sobre el momento en el que se encuentra y su posible inminente aplicación de la pena de muerte, y aseguró que está haciendo lo posible por “encontrar sentido en lo que me ocurrió”.

“No sé por qué sobreviví esa noche. No sé qué viene después. Algunos días, encontrar esperanza es más difícil que otros. Por ahora, estoy tratando de sanar, un día a la vez”, dijo Pike.

En este sentido, la acusada agradeció a las personas que han mostrado apoyo a su causa, así como a sus doctores y sus abogados.

“Me sostengo en el amor y la amabilidad de tantas personas que me han recordado que no estoy sola. [...] Saber que hay tantas personas que se preocupan por mí, que me ven como un ser humano cuya vida importa, es algo que no puedo poner en palabras”, concluyó.

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