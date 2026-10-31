FBI acusa a Corea del Norte de robar más de 6 mil mdd en criptomonedas de Binance

El Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI) acusó a Corea del Norte de estar detrás del robo de aproximadamente 6 mil 300 millones de dólares en activos virtuales de Binance, una de las principales plataformas de intercambio de criptomonedas del mundo.

De acuerdo con un comunicado difundido este sábado 31 de octubre de 2026, la agencia estadounidense identificó la actividad cibernética maliciosa bajo el nombre de “TraderTraitor” y señaló que los responsables sustrajeron los activos alrededor del jueves 29 de octubre.

El FBI advirtió que los atacantes están convirtiendo principalmente los fondos robados en Ethereum (ETH), con la intención de utilizar posteriormente servicios de finanzas descentralizadas e intercambios instantáneos para blanquear los recursos y dificultar su rastreo.

El FBI confirma que Corea del Norte es responsable del hackeo de criptomonedas de Binance por $6,300,000,000. https://t.co/NGdheW3Ab8 — JuanPa Investor 🇨🇴🇪🇸 (@IngJuanPa7) October 31, 2026

¿Cómo ocurrió el ciberataque contra Binance?

Binance informó que detectó un incidente de seguridad con un impacto estimado en 6 mil 300 millones de dólares. Según las investigaciones preliminares de la compañía, los atacantes habrían comprometido la computadora portátil de un ingeniero de operaciones y, desde ese equipo, consiguieron acceder a uno de los sistemas de la plataforma.

A través de ese acceso, los responsables ejecutaron retiros de fondos sin autorización, lo que llevó a la empresa a investigar las operaciones y suspender temporalmente los depósitos y retiros mientras atendía el incidente.

La compañía explicó que trabaja con socios del sector de las cadenas de bloques para identificar y bloquear los activos involucrados en el ataque.

Binance asegura que cubrirá las pérdidas

Tras el incidente, Binance informó que logró bloquear aproximadamente 3 mil millones de dólares en activos afectados, aunque aclaró que todavía no cuenta con una cifra definitiva sobre las pérdidas totales ni sobre el monto que podrá recuperar.

La plataforma también aseguró que los fondos de sus clientes están protegidos y que cubrirá las pérdidas mediante su fondo de protección de usuarios, conocido como SAFU, además de recursos propios.

🚨 ÚLTIMA HORA: Binance dice que ya ha cubierto el 90% de las pérdidas del hackeo de criptomonedas de 6.300 millones de dólares por parte de Corea del Norte. pic.twitter.com/pPd3hOgl2G — Juan Kassabji (@JuanKassabjiT) October 31, 2026

Por su parte, el FBI mantiene la identificación de “TraderTraitor” como parte de sus señalamientos contra los responsables del robo y alertó sobre los movimientos que podrían realizarse para ocultar el origen de los activos digitales.

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MSL