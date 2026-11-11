Colapsa edificio de tres niveles en Brooklyn y deja personas atrapadas

El Departamento de Bomberos de Nueva York acudió al reporte del colapso de un edificio de tres pisos en Brooklyn.

Un edificio de tres niveles se derrumbó este miércoles en el distrito de Brooklyn, Nueva York, dejando a varias personas atrapadas entre los escombros, de acuerdo con el Departamento de Bomberos de la Ciudad de Nueva York (FDNY).

Las cuadrillas de bomberos acudieron al lugar de la emergencia urbana alrededor de las 16:00 horas, tiempo local, para iniciar los trabajos de rescate e inspección de la estructura colapsada.

Imágenes tomadas por helicópteros de noticias mostraron a docenas de efectivos rastreando minuciosamente entre los restos del edificio de tres niveles, ubicado en Brooklyn, Nueva York.

Buscan rescatar a personas tras colapso en Brooklyn, Nueva York

El colapso de la edificación ocurrió en un perímetro donde se realizaban trabajos de construcción, según reportaron las transmisiones de los medios de comunicación que sobrevolaron el área.

NOW: Major technical rescue operation is underway after a building collapsed in Brooklyn, New York, with multiple people reportedly trapped inside. pic.twitter.com/DOxxX9XDup — Scope Report (@ScopeReport_) November 11, 2026

Un equipo de rescate se concentró en una zona específica y utilizó una sierra eléctrica para cortar parte de la estructura colapsada y abrir paso entre el metal y el concreto.

Asimismo, las tomas aéreas captaron el momento en que los elementos del cuerpo de bomberos lograron retirar a al menos una persona de entre los escombros, para posteriormente colocarla en una camilla y trasladarla a un centro médico.

Los bomberos continúan realizando labores intensivas de remoción de escombros en el sitio con el fin de localizar y rescatar a probables personas atrapadas en el área del colapso.

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JVR