Papa León XIV llega a Perú, la última parada de su gira en América Latina

Papa León XIC arribó este 11 de noviembre a Perú, la última parada de su gira en América Latina.

El Papa León XIV llegó este miércoles a Perú para continuar su gira por América Latina, después de visitar Argentina. El pontífice aterrizó en la Base Aérea del Callao, en Lima, para una visita que concluirá el próximo 16 de noviembre.

El Santo Padre arribó a la que considera su segunda patria a las 17:10 horas, tiempo local, después de un vuelo de cinco horas y media a bordo de un avión de Aerolíneas Argentinas, de acuerdo con Vatican News.

A su llegada a la base aérea, el Papa fue recibido con entusiasmo por decenas de fieles y por el coro infantil de Sinfonía por el Perú. Después saludó a la presidenta Keiko Fujimori, que estuvo acompañada por el canciller Carlos Espá, el nuncio apostólico en Perú, arzobispo Paolo Rocco Gualtieri.

Llegada del Papa León XIV a Perú, el 11 de noviembre de 2026. ı Foto: AP

Al aterrizar, la torre de control del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez dedicó un conmovedor mensaje de bienvenida al Pontífice en quien le expresaron la expectativa de los peruanos por su regreso.

“Los peruanos estamos expectantes por lo que Dios hará a través suyo, por las palabras que pueden tocar muchos corazones y por el mensaje que nos haga volver nuestra mirada a Jesús. Que su visita fortalezca nuestra fe y nos anime a vivir un poquito más como Jesús. Bienvenido sea a casa”, expresó, con la voz entrecortada, una controladora aérea.

“Que su visita fortalezca nuestra fe y nos anime a vivir un poquito más como Jesús. ¡Papá y papa León XIV, bienvenido!”



La emotiva bienvenida de una controladora aérea al Santo Padre en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. pic.twitter.com/6RBenQWyyR — El Destape (@eldestapeweb) November 11, 2026

Posteriormente, el Pontífice se trasladó al Palacio de Gobierno para sostener una reunión privada con Fujimori; además, para este 11 de noviembre contempla un encuentro con autoridades peruanas, representantes de la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el Gran Teatro Nacional, antes de dirigirse a la sede de la Nunciatura Apostólica, que es la representación diplomática del Vaticano en Perú, donde permanecerá durante su estancia.

¿Qué hará el Papa León XIV durante su visita a Perú?

La agenda del Papa León XIV contempla una serie de encuentros religiosos, con autoridades y acercamientos a comunidades indígenas en Lima, Callao, Chiclayo, Santa Cruz de Succhabamba, Cusco y Pucallpa.

El 13 de noviembre, el Pontífice regresará a la diócesis de Chiclayo, donde ejerció como obispo. Ahí, celebrará una misa en las Pampas de Pimentel, visitará la capilla de San Óscar Romero y se reunirá con el clero y la comunidad universitaria.

El sucesor de Pedro cerrará su gira por América Latina el 16 de noviembre con una visita a un hogar para ancianos en el Callao y celebrará una misa en la base aérea de Las Palmas, antes de regresar a Roma.

El vínculo del Papa León XIV con Perú

Originario de Estados Unidos, la relación del Papa León XIV con Perú comenzó en 1985, cuando tenía 30 años y recibió de la Orden de San Agustín la misión de trabajar como misionero en Chulucanas, Piura.

Después de regresar en 1988 para continuar su labor religiosa en Trujillo, fue elegido prior general de los agustinos en 2001. En 2014, el Papa Francisco lo nombró obispo de Chiclayo, lo que consolidó su cercanía con Perú. Un año después obtuvo la nacionalidad peruana.

El 8 de mayo de 2025, cuando Robert Prevost fue elegido Papa, dedicó parte de su mensaje desde la logia central de la Basílica de San Pedro a recordar a la comunidad de Chiclayo.

“Y si me permiten también una palabra, un saludo a todos y, en modo particular, a mi querida diócesis de Chiclayo, en el Perú, donde un pueblo fiel ha acompañado a su obispo, ha compartido su fe y ha dado tanto, tanto, para seguir siendo Iglesia fiel de Jesucristo”, expresó entonces.

➡️ Su vínculo con el Perú comenzó en la década de 1980, cuando fue enviado como misionero agustino a la ciudad de Chulucanas, en Piura. Allí trabajó por varios años, aprendiendo el idioma y las costumbres locales, y ganándose el respeto de las comunidades del norte del país. En… pic.twitter.com/cVvmR06xbz — Bruno Masi (@brunomasitv) May 8, 2025

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