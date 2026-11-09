Papa León XIV recibe amenaza de muerte en Argentina: Detienen a dos hombres sospechosos

Un hombre fue detenido en Buenos Aires y posteriormente puesto a disposición de las autoridades federales, esto luego de que este amenazara de muerte al papa León XIV por medio de una llamada.

Un hombre de 49 años de edad fue detenido en Villa Rosa luego de que se realizara una llamada en la que amenazaba de muerte al pontífice, quien se encontraba en Argentina como parte de su gira por Sudamérica.

Detienen a dos hombres por amenaza de muerte al Papa ı Foto: Especial

La Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) informó el 7 de noviembre que desde que obtuvieron información de la amenaza, este procedimiento se realizó en menos de 24 horas.

Precisaron que el arresto fue ordenado por el Juzgado Federal de Primera Instancia de Campana, a cargo del dr. Adrián González Charvay, y la resolución de este caso fue resultado de la coordinación efectiva entre las áreas de Inteligencia, las Fuerzas Federales, y la Justicia.

Detienen a otro hombre por amenaza de muerte al Papa León XIV

Luego de que se realizara un allanamiento en un domicilio ubicado en el barrio Villa Libre Sur, de Bahía Blanca, un hombre de 58 años de edad identificado como Fabio Ariel Perrone fue detenido.

Esto debido a que de que este fue vinculado con una llamada al Servicio de Emergencias de La Plata en la que se amenazaba de muerte al Papa León XIV, pues este dijo “¿911? Muerte al Papa, HDP" de acuerdo con medios argentinos.

Durante el operativo, que estuvo a cargo de la división antiterrorista de la Policía Federal y bajo la supervisión de la Fiscalía Federal de Atención Inicial de Mar del Plata y el Juzgado Federal de Garantías número 2, las autoridades incautaron un celular, armas de fuego y municiones.

In his first address in Argentina, Pope Leo XIV urged public officials in Buenos Aires to exercise authority as a service to the whole community and put the common good above immediate interests.



“Efforts should be made to promote whatever creates opportunities, stimulates… pic.twitter.com/Nxsjjjo35m — Vatican News (@VaticanNews) November 8, 2026

Luego de que se le imputaran amenazas, Fabio Ariel Perrone fue puesto a disposición del Juzgado Federal número 2 de Mar del Plata para que se realice el debido proceso judicial.

Hasta el momento no se ha determinado si ambos hombres están relacionados, o si se trata de hechos que no están vinculados pero que coinciden con la llegada de León XIV a Argentina.

Detienen a dos hombres por amenaza de muerte al Papa ı Foto: Especial

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