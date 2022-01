Covid-19: Macron arremete contra no vacunados, advierte con "fastidiarlos”

En plena oleada de Ómicron, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, se lanzó contra los no vacunados en el país y aseveró “tengo muchas ganas de fastidiarlos”.

En entrevista con el diario Le Parisien, el mandatario sostuvo que no se cansará y hará lo imposible para que los más de cinco millones que aún no cuentan con sus dosis anti-Covid lo hagan para revertir las cifras críticas que registra el país en las últimas semanas.

A los no vacunados tengo muchas ganas de fastidiarlos y lo voy a seguir haciendo hasta el final

Emmanuel Macron

Presidente de Francia

Reiteró que en esta estrategia será un fastidio para lograr las metas de inoculación.

Macron añadió que no recurrirán a leyes ni medidas para forzarlos a inmunizarse; incluso, descartó la posibilidad de encarcelar a quienes no cumplan con la inoculación Covid. No obstante, precisó que sí habría restricciones para este sector, por el riesgo de propagación, y a partir del 15 de enero se les prohibirá el ingreso a restaurantes, cafeterías, teatros, cines y otros espacios públicos, mientras que el parlamento analiza el uso del pasaporte Covid, mismo que ya introdujeron algunas naciones europeas.

Te puede interesar Sistema inmunológico de vacunados responde ante Ómicron, revelan estudios

Sus fuertes declaraciones generaron algunas críticas, principalmente entre políticos, mismos que señalaron que ésas no son las expresiones de un jefe de Estado.

Francia supera los 300 mil casos por día

El gobierno francés reportó 335 mil contagios de Covid en las últimas 24 horas, de acuerdo con medios locales, convirtiéndose en la peor cifra de positivos desde que comenzó la pandemia, debido al auge de Ómicron.

Además, esta cantidad representa un alza de casi 25 por ciento en comparación con las cifras del día previo, cuando rozaron los 300 mil; pues de acuerdo con el Ministerio de Salud sumó 271 mil 686 infecciones en 24 horas.

lemm.