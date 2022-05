Gobernador de Texas amenaza con declarar "invasión" en frontera ante crisis migratoria

El gobernador de Texas, Greg Abbot amenazó con invocar "poderes de guerra" y declarar una "invasión" en la frontera común con México, con el fin de detener la migración irregular que continúa en aumento al paso de los meses.

De acuerdo con una publicación del diario The New York Times, el plan contempla declarar oficialmente una “invasión” de migrantes para cumplir con una cláusula de la Constitución estadunidense, la cual dicta que los estados no pueden participar en una guerra excepto cuando “realmente son invadidos” .

De esta forma, la medida supone un choque con el Gobierno Federal al permitir que la policía estatal arreste y deporte a personas indocumentadas que intenten llegar a Texas. El rotativo detalla que los abogados de Abbott se reunieron en la semana para debatir la medida.

El gobernador de Texas, al parecer, ya habría movilizado miles de tropas de la Guardia Nacional de Estados Unidos para comenzar la vigilancia en las principales entradas al estado, además de que siguen las revisiones a camiones que arriban desde México con diversos productos.

La declaración se da en el marco de la llamada que sostuvo el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, con su homólogo estadounidense, Joe Biden, para tratar temas migratorios.

CEHR