Tras crítica de EU por reelección de fiscal guatemalteca

Alejandro Giammattei, presidente de Guatemala, dice que no participará en Cumbre de las Américas El presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, anunció que no participará en la próxima Cumbre de las Américas; "no me van a invitar... de todos modos yo mandé a decir que no voy a ir