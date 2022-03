Rusia rechaza pago en dólares y euros, sólo venderá gas en rublos

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ordenó que toda comercialización o venta de gas ruso a partir de ahora sólo será en rublos, lo que provocó un alza en el costo de este recurso.

Ante las sanciones que denominó como “guerra económica”, el líder del Kremlin aseveró que ya no suministrarán el energético a “países no amistosos” u hostiles si se paga en dólares o euros y anunció que sólo usarán su moneda para cualquier transacción que involucre su gas natural, por lo que a partir de la próxima semana el Banco Central sólo mantendrá intercambios en la divisa rusa, ya que con las restricciones económicas “ya no tiene sentido” aceptar pagos en dólares, euros o alguna otra moneda.

Acerca del tema Estados Unidos prohíbe importación de petróleo y gas ruso por invasión a Ucrania

Sin embargo, el mandatario resaltó que ello no implica dejar de enviar gas a socios comerciales, pues ratificó su compromiso de exportación actual al reiteró que no afectarán su reputación en la materia, pese a las trabas impuestas por Occidente en represalia por la “operación de desmilitarización” o guerra en Ucrania que comenzó el pasado 24 de febrero.

Con este cambio comercial, países europeos dependientes del energético ruso verán una nueva complicación en el suministro de gas, cabe destacar que algunas naciones no amistosas son los integrantes de la Unión Europea, así como Estados Unidos, Canadá, Suiza, Ucrania y Japón, entre otros.

En tanto, ya se reporta un aumento en el costo del gas natural, mientras Occidente alista nuevas sanciones contra Rusia.

