Trump debe pagar 83.3 millones a E. Jean Carroll, establece jurado

Un jurado ha concedido 83,3 millones de dólares como indemnización adicional a la excolumnista E. Jean Carroll, quien afirma que el expresidente Donald Trump dañó su reputación al llamarla mentirosa después de que ella lo acusó de agresión sexual.

El veredicto fue emitido el viernes por un jurado de siete hombres y dos mujeres en un juicio al que Trump asistió regularmente, aunque abandonó abruptamente la sala durante los alegatos finales de la abogada de Carroll, y luego regresó.

Carroll sonrió mientras se leía el veredicto. Para entonces, Trump había abandonado el edificio en su convoy de vehículos.

"Completamente ridículo”, manifestó Trump en un comunicado poco después de que se anunciara el veredicto. Prometió apelar. “Nuestro sistema jurídico está fuera de control y se utiliza como arma política”.

Es la segunda vez en nueve meses que un jurado emite un veredicto relacionado con la demanda de Carroll de que un encuentro casual y de flirteo con Trump en 1996 en una tienda Bergdorf Goodman terminó de forma violenta. Dijo que Trump la estampó contra la pared del probador, le bajó las medias y la violó.

En mayo, otro jurado concedió a Carroll 5 millones de dólares. Consideró que Trump no era responsable de violación, pero sí de abusar sexualmente de Carroll y después de difamarla al afirmar que lo había inventado. Trump ha apelado esa sentencia.

Trump no se presentó al primer juicio. Más tarde expresó su arrepentimiento por no haber asistido e insistió en testificar en el segundo juicio, aunque el juez limitó lo que podía decir, dictaminando que había perdido su oportunidad de argumentar que era inocente. El jueves sólo pasó unos minutos en el estrado de los testigos, durante los cuales negó haber atacado a Carroll, y luego abandonó el tribunal refunfuñando: “Esto no es Estados Unidos”.

A este nuevo jurado sólo se le preguntó cuánto debía pagar Trump, de 77 años, a Carroll, de 80, por dos declaraciones que hizo como presidente cuando respondió a las preguntas de los periodistas después de que se publicaran en una revista extractos de las memorias de Carroll, una indemnización que no se pudo cuantificar antes debido a los recursos legales.

Con información de AP