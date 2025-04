Estima FMI contracción de PIB de México en 2025; de 0.3%, el descenso

El Fondo Monetario Internacional (FMI) redujo las perspectivas de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) para México en 2025 y 2026 por la incertidumbre que ha ocasionado la política comercial arancelaria. Al cierre de este año, el organismo prevé que la economía se contraerá 0.3 por ciento y para el siguiente año estimó un crecimiento de 1.4 por ciento; además, también revisó a la baja el crecimiento económico mundial de 3.3 por ciento a 2.8 por ciento.

De acuerdo con Gabriela Siller Pagaza, directora de Análisis Económico Financiero de Banco Base, la estimación del PIB mexicano que dio a conocer el FMI prevé un “escenario de recesión”, y sostuvo que del total de países que se incluyen en la estimación, México es la única nación con una cifra negativa.

El FMI aseguró que a pesar de que en 2024 el crecimiento económico fue “deslucido” sí fue continuo, pero los cambios en las políticas comerciales han generado que la incertidumbre se dispare “hasta máximos sin precedente”.

Para el organismo, los cambios en las previsiones del crecimiento económico en todos los países han tenido revisiones a la baja “en razón de que las tasas arancelarias efectivas se sitúan en niveles no observados en un siglo y del contexto sumamente impredecible”.

Respecto a Estados Unidos y China, países que en los últimos días se han enfrascado en una escalada comercial de aranceles, también las proyecciones se situaron a la baja. El organismo estimó que el país asiático tendrá un crecimiento de 4.0 por ciento del PIB para 2025 y 2026, luego de que en enero estimó que sería de 4.6 por ciento.

En el caso de Estados Unidos la estimación pasó de 2.7 por ciento a 1.8 por ciento en 2025 y de 2.1 por ciento a 1.7 por ciento para el siguiente año.

El FMI sostuvo que, de intensificarse la guerra comercial, los mercados financieros tendrán diversos ajustes, pero se creará una mayor incertidumbre que podrá deteriorar los pronósticos en el corto y largo plazo. “Un retroceso de la cooperación internacional podría poner en riesgo los avances hacia una economía mundial más resiliente”, señaló.

Ante este panorama, también prevé que la inflación general mundial disminuya a un paso más lento de lo que estimó en enero; en 2025 se situará en 4.3 por ciento y para 2026 en 3.6 por ciento.

“Los próximos pasos exigen claridad y coordinación. Los países deben trabajar de manera constructiva para promover un entorno comercial predecible, facilitar la reestructuración de la deuda y abordar retos compartidos. Al mismo tiempo, deben emprender acciones en los ámbitos de las políticas internas y los desequilibrios estructurales, con el objetivo de garantizar la estabilidad de sus economías”, indicó el FMI.

IOAE alerta desaceleración. Por su parte, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) estimó, a través del Indicador Oportuno de la Actividad Económica (IOAE), que este rubro en México continuará con pérdidas durante marzo con una contracción de 0.2 por ciento a tasa anual, impulsada por una reducción de 0.3 por ciento en el sector secundario (Industrial) y por un crecimiento de 0.3 por ciento del terciario (servicios).

“Para marzo de 2025, el IOAE estima un descenso anual de 0.2 por ciento en el Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE). Por grupos de actividad económica, se espera una baja anual de 0.3 por ciento en las secundarias y un incremento de 0.3 por ciento en las terciarias. Las estimaciones incluyen intervalos de confianza a 95 por ciento y corresponden a cifras desestacionalizadas”, señaló el instituto.

Por otra parte, el instituto detalló que el IGAE no tendrá variación a tasa mensual, es decir, se tendrá el mismo 1.1 por ciento de crecimiento que se estimó para el segundo mes del año; no obstante, las actividades económicas relacionadas con los servicios sufrirán una contracción de 0.1 por ciento, luego del 0.5 de crecimiento que tendrían en febrero.

...Y Sheinbaum revira al dato: “No coincidimos”

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rechazó la perspectiva negativa que el Fondo Monetario Internacional (FMI) estimó este martes para la economía mexicana, al advertir que el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) no será de 1.4 por ciento sino que incluso enfrentará una contracción de, por lo menos, 0.3 por ciento.

Explicó que el desacuerdo se debe a que las proyecciones de su gobierno no coinciden con tal estimación o de otros organismos internacionales que igualmente han vaticinado escenarios negativos para la economía nacional.

“No, no conocemos con base en qué lo hacen. No coincidimos, no es que no coincida la Presidenta, sino que nosotros tenemos modelos económicos que tiene la propia Secretaría de Hacienda que no coinciden en este planteamiento. Normalmente, y así lo creen muchos de los organismos financieros internacionales que estaban, por cierto, acostumbrados a decir que se tenía que hacer en cada país”, dijo.

Mencionó que estos organismos no creen que los gobiernos puedan intervenir para cambiar la situación a la que se enfrentan, como lo hace ahora la administración que encabeza.

Bajo esta línea, resaltó el desarrollo de distintos sectores como la industria aeronáutica y la aeroespacial, esto como parte del Plan México.

Adelantó que el próximo 5 de mayo se planteará un programa especial de acciones para fortalecer la manufactura mexicana en distintos rubros, y para el 16 se abordarán los planes específicos para la industria automotriz.

“Entonces, nosotros tenemos un plan para fortalecer la economía mexicana. Pues no coincidimos con este con esta visión”, afirmó.