Sader y SE inician negociación con EU para evitar tarifa de 21% al tomate rojo

Julio Berdegué Sacristán, titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), y el subsecretario de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía (SE), Luis Rosendo Gutiérrez, iniciaron negociaciones en Washington con autoridades estadounidenses para evitar el arancel del uno ciento al tomate rojo mexicano por presunto dumping.

Según Leonel Cota Montaño, subsecretario de Agricultura, también se han hecho mesas de trabajo con productores mexicanos, pero que, la calidad del producto de México “se va a imponer, es muy buena, es mejor que la de nuestros competidores en Estados Unidos”.

Julio Berdegué ha señalado que el arancel al tomate rojo afectará a consumidores y productores de México y Estados Unidos. ı Foto: Yulia Bonilla (La Razón de México)

México espera “buena actitud” con tómate rojo

Asimismo, que la decisión del gobierno estadounidense de abrir la frontera y permitir la exportación de ganado es una señal de “buena actitud” y esperan que suceda lo mismo con el tomate y no se le imponga un arancel, “nos facilita mucho la oportunidad de un acuerdo exitoso para México”.

Mencionó que, esperan que en 72 horas se puedan tener noticias positivas de los acuerdos a los que se llegó; recordó que, hasta el momento, Estados Unidos no ha impuesto arancel alguno a productos agro, pero sí hay temas pendientes sobre “revisiones fitosanitarias” que el país debe garantizar para que se puedan exportar los productos.

“México va por cero arancel”

“En la exposición que el subsecretario de Economía y el secretario de Agricultura harán justamente esta garantía de sanidad que tienen los productos mexicanos. México va por cero arancel”, agregó.

Cota Montaño refirió que, México pide para sus exportaciones “la misma condición que nosotros damos a productos norteamericanos en México”, pues el Gobierno no impone aranceles a los productos de ese país.

“En la introducción de maíz, que sí producimos el maíz blanco, pero no el maíz amarillo. Bueno, igual se introduce el maíz amarillo a México de manera libre sin ningún arancel adicional, pues la misma condición exigimos nosotros de Estados Unidos, nos traten con la misma condición que México trata sus productos producidos”, añadió.

Vendedoras de jitomate en el Mercado Jamaica, en la Ciudad de México. Foto|Cuartoscuro

Por su parte, Jorge Esteve Recons, presidente del Consejo Nacional Agropecuario (CNA) refirió que, el Departamento de Comercio de Estados Unidos y productores negociaban cada cuatro o cinco años los términos para la exportación de tomate rojo; no obstante, ya finalizó ese tiempo y ahora la negociación “se antoja un poco más compleja, porque los tomateros que tienen poder son de Florida y es un bastión muy fuerte de los republicanos”, quienes aseguran que el tomate mexicano ingresa subsidiado y pierden competitividad.

Negociaciones por tomate rojo, sin sentido

Actualmente, México exporta más de 8 mil millones de dólares en tomate rojo, y eso hace que el país sea competitivo, añadió.

Sostuvo que, las negociaciones no tienen sentido porque la variedad de tomates que exporta México hacia ese país son muy diferentes a las que se producen allá.

“Así que realmente no competimos, los americanos no han invertido, no han innovado y por razones que expliqué, cuando tú tienes que invertir en invernaderos y cada dos años se los lleva un huracán, pues no es tierra adecuadas; además, no tienen mano de obra, así que no no es adecuado, pero obviamente los que siguen estando en esta cosa, pues tienen muchos amigos en la política y pues presionan. En Estados Unidos hay mucho cabildeo y pues tienen este grupo de presión que hoy tiene más fuerza que antes”.

Esteve Recons reconoció que, las negociaciones le corresponden a la Secretaría de Economía, pero el hecho de que vaya el titular de Sader, es una muy buena señal de la importancia y la seriedad que le dan al asunto… Las negociaciones son entre privados. Es la iniciativa privada y nos ayuda el secretario de Economía y el secretario de Agricultura, pero típicamente sería un acuerdo entre particulares”.

Pegaría arancel al tomate a consumidores en EU

El representante del sector agro sostuvo que, de imponerse un arancel al tomate mexicano quien acabaría afectado sería el consumidor estadounidense, “creo que los americanos van a recapacitar, porque tampoco quieren afectar a sus consumidores. Imagínate la afectación que tendrías: un tomate 20 por ciento más caro” y reiteró que la mitad de lo que se envía no es la misma variedad de la que se produce allá.

En abril, el Departamento de Comercio de Estados Unidos aseguró que prevé imponer un arancel de 20.91 por ciento a la mayoría de los tomates importados desde México a partir del 14 de julio del año en curso.

La decisión surgió porque Estados Unidos argumentó la necesidad de proteger a sus productores de tomate y con este arancel, podrían “competir de forma justa en el mercado”.

