Donald Trump no está convencido con propuestas de socios comerciales para evitar aranceles: Hassett

El presidente de Estados Unidos Donald Trump no está convencido con algunas ofertas que le han sido presentadas por sus socios comerciales amenazados por la inminente entrada en vigor de nuevos aranceles, por lo que estos seguirán en pie a menos que haya mejores acuerdos, dijo la Casa Blanca.

Kevin Hassett, asesor económico de la Casa Blanca, dijo en entrevista con el programa This Week de la cadena ABC que Trump ha leído las ofertas presentadas por sus socios comerciales, pero “cree que deben ser mejores”.

Kevin Hassett, director del Consejo Económico Nacional de EU, en diálogo con la prensa, en fotografía de archivo. ı Foto: Reuters

Por lo anterior, es muy probable que Trump proceda con los aranceles anunciados esta semana a México, la Unión Europea y otros socios comerciales cuyos líderes han recibido cartas con las nuevas tarifas a las que estará sujeto su comercio.

Sin embargo, remarcó que siguen en pie los diálogos con estos y otros países, en búsqueda de alcanzar un acuerdo favorable para ambas partes.

Kevin Hassett, asesor económico de la Casa Blanca conversando con el presidente Donald Trump. ı Foto: Reuters

“Estos aranceles son reales si el presidente no consigue un acuerdo que considere lo suficientemente bueno. Pero, ya sabes, las conversaciones están en curso y veremos dónde se asienta el polvo”, dijo Hassett en la citada entrevista.

El sábado, Donald Trump publicó en la red social Truth la carta que envió a la presidenta de México Claudia Sheinbaum, en donde anunciaba la imposición de aranceles del 30 por ciento a las importaciones de este país.

Lo anterior debido a que, acusó Trump, México no ha hecho lo suficiente para combatir a los cárteles y a tráfico ilegal de fentanilo, los cuales considera causantes de la crisis de drogadicción en territorio estadounidense.

“México me ha estado ayudando a asegurar la frontera, PERO lo que ha hecho no es suficiente. México aún no ha detenido a los cárteles, que están tratando de convertir a toda América del Norte en un parque de juegos del narcotráfico. ¡Obviamente, no puedo permitir que eso ocurra!”, se lee en la carta de Trump.

Trump amaga con aumentar aranceles. ı Foto: AP

Trump también envió una carta a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, a quien le anunció la imposición de una medida similar debido al déficit comercial que, acusó, existe entre su país y la Unión Europea.

Von der Leyen informó que está en búsqueda de dialogar con el Gobierno estadounidense, pero que, de ser necesario, se aplicarán contramedidas.

Con información de Reuters.

