Por dejar el caso Came, acusan a Femdo; ésta recula y atiende

Los ahorradores afectados por la Sofipo Came, denunciaron que un oficial de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (Femdo) les dijo que la institución “no era competente” para continuar la investigación contra los directivos de la financiera. Tras una protesta, mandos de la institución reafirmaron su compromiso con las demandas.

En entrevista, Lizbeth Morales, representante del movimiento de ahorradores afectados, dijo que en días recientes recibió un mensaje de texto a través de la aplicación WhatsApp, en el que un oficial se identificó como Samuel Guevara y le dijo que no continuarían con la investigación y que ya no era necesario que se presentaran a declarar ante la fiscalía,

“El viernes me dijeron que se suspendía, no me dijeron por qué. No nos dieron un escrito, sólo que no era su competencia”, dijo a La Razón.

Anteriormente, este medio de comunicación informó que el fiscal Alfredo Higuera Bernal, titular de la Femdo, se comprometió con la investigación, citó a autoridades de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para entrar en tema y se abrieron carpetas de investigación, situación que inyectó una esperanza a los ahorradores.

Tras una reunión de autoridades con ahorradores, se mencionó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) estaba indagando transferencias de capitales orquestadas por directivos de Came, las cuales fueron enviadas al extranjero. La Razón solicitó información al órgano de Hacienda, pero este rechazó compartirla.

Tras el declinamiento del oficial de la Femdo, los damnificados acudieron a las instalaciones de la fiscalía, cerraron por unos minutos la avenida Paseo de la Reforma y lograron que los atendieran.

La atención la brindó un capitán que se identificó como Pedro Vázquez, quien dijo representar al fiscal Higuera y buscó tranquilizar a los inconformes; tras varios minutos de diálogo, logró transmitir calma al grupo de alrededor de 100 personas. En su discurso, aseguró que la Femdo continuará en la investigación y que el próximo viernes esperan a los representantes y a algunos afectados para que continúen brindando sus declaraciones.

“Me comprometo, no puedo dar escrito porque no soy la autoridad, sólo soy el intermediario (…) Pero nos vemos aquí el viernes a las 11 de la mañana”, comentó el capitán.

Más temprano, los ahorradores protestaron en las inmediaciones de la Asociación Mexicana de Capital Privado (Amexcap), donde acusaron al presidente de la asociación, Pablo Coballasi, de ser partícipe en el supuesto fraude que cometió la financiera.

“Coballasi, ratero. Ratallasi, Roballasi”, eran las consignas que gritaban los inconformes para expresar su molestia.

La cita fue a las 10 de la mañana y, aunque los ahorradores no cerraron la avenida Insurgentes Sur, donde se encuentra la oficina de la Amexcap, sí colocaron pancartas y pintaron con gis consignas en el suelo. Cabe señalar que, desafortunadamente para ellos, nadie los atendió.

Came dejó de operar el pasado abril de 2025, dejando en la incertidumbre a más de 1.3 millones de clientes.