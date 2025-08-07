Producción y exportación de autos caen en julio, pero alcanzan récords anuales: Inegi

En el séptimo mes del año, la producción de vehículos ligeros cayó 14.29 por ciento y la exportación también registró una caída de 12.64 por ciento a tasa mensual, la disminución se da luego de que en junio se haya tenido un aumento respecto de mayo; no obstante, a tasa anual, mostraron incrementos, indicó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

La producción de julio finalizó en 309 mil 453 vehículos, una diferencia de 51 mil 594 unidades menos que en junio, y en comparación con el mismo mes de 2024, se fabricaron 7 mil 144 unidades más o 2.4 por ciento, lo que ubica al mes con un máximo histórico, además, tuvo un incremento de 2.21 por ciento arriba del máximo previo de 2017.

Por su parte, en el mes de referencia la colocación de vehículos ligeros en el mercado externo se situó en 289 mil 598 unidades, es decir, 41 mil 919 automóviles menos que en junio; aunque en la comparación anual, se tuvo un incremento de 7.9 por ciento o 21 mil 301 automotores de más.

La industria automotriz mexicana reportó máximos históricos en producción y exportación a tasa anual, aunque los datos mensuales reflejan una caída significativa en julio. ı Foto: larazondemexico

De igual forma, las exportaciones de julio tuvieron un máximo histórico para un mismo mes, y se mantuvo 4.62 por ciento arriba del anterior registro de 2019.

Asimismo, en el periodo de enero a julio de 2025, se produjeron 2 millones 316 mil 173 vehículos, un crecimiento de 0.7 por ciento, respecto al mismo periodo del año pasado; de la producción total, 77.1 por ciento fueron camiones ligeros y el resto de automóviles ligeros.

Las exportaciones no tuvieron un desempeño óptimo pues entre enero y julio se colocaron un millón 955 mil 782 unidades o una disminución de 27 mil 309 automotores o 1.4 por ciento en comparación con los mismos meses de 2024; del total de julio, 79.3 por ciento o un millón 550 mil 072 autos ligeros fueron enviados hacia Estados Unidos.

Mientras que, el 20.7 por ciento de las exportaciones fueron colocadas en otros países, es decir, 405 mil 710 unidades.

Entre los países hacia donde se enviaron exportaciones de vehículos Canadá fue el segundo destino con 213 mil 758 unidades o 10.9 por ciento; seguido de Alemania, 55 mil 920 o 2.8 por ciento y Colombia, 19 mil 522 o 1.0 por ciento.

De acuerdo con Gabriela Siller Pagaza, directora de Análisis Económico Financiero de Banco Base, los datos de exportaciones entre enero y julio indican un crecimiento de 0.19 puntos porcentuales respecto a los mismos meses de 2024 originado porque, a pesar de que hay un arancel por parte de Estados Unidos, la tarifa es menor a la que se anunció.

“De hecho, de acuerdo con datos de comercio de Estados Unidos, el arancel cobrado a las importaciones desde México de automóviles para transporte de pasajeros subió del 0.30 por ciento en febrero a un máximo de 16.07 por ciento en mayo y bajó a 14.06 por ciento en junio, a pesar de que el arancel sectorial para todos los países fue del 25 por ciento para estas importaciones.

Esto contrasta fuertemente con las importaciones que hace Estados Unidos de la misma partida del resto del mundo, cuyo arancel cobrado está mucho más cerca del 25 por ciento”, acotó la analista.