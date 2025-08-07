SICT presenta ampliación del Aeropuerto Tepic-Riviera Nayarit y otras obras de conectividad.

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) del Gobierno de México, impulsa la conectividad en Nayarit, a través de la construcción de obras estratégicas como el Entronque Puerto Vallarta, el Puente Amado Nervo, la autopista Tepic-Compostela y el Aeropuerto Tepic-Riviera Nayarit, que beneficiarán a alrededor de 3 millones de personas.

El director general del Centro SICT Nayarit, Marco Antonio Figueroa, dio a conocer los proyectos de infraestructura que se llevan a cabo en la entidad nayarita.

Este mes arrancó la última etapa de construcción del Entronque Puerto Vallarta, el cual presenta un avance del 80 por ciento. Conectará de manera estratégica a Nayarit y Jalisco, y permitirá resolver la saturación diaria de más de 60 mil vehículos que circulan por la zona, gracias a dos vías de conexión (gazas), permitiendo un ahorro en tiempo de 30 minutos.

El proyecto favorecerá a más de 450 mil habitantes y turistas que visitan Bahía de Banderas, en Nayarit, y Puerto Vallarta, en Jalisco, considerados dos de los principales destinos turísticos más importantes del Pacifico mexicano.

La autopista Tepic-Compostela en beneficio de alrededor de 800 mil usuarios, registra un avance de obra del 94 por ciento y traerá un ahorro considerable en tiempo para los usuarios que se trasladen entre Tepic y Puerto Vallarta. Se prevé que en octubre concluyan los trabajos.

SICT impulsa conectividad en Nayarit con obras en beneficio de 3 millones de personas. ı Foto: Especial.

El Puente Amado Nervo, el cual será libre de peaje, beneficiará a medio millón de habitantes y generará 2 mil 700 empleos. Tendrá una inversión de 900 millones de pesos; se prevé concluir en noviembre de 2026.

El director general del Centro SICT Nayarit señaló que esta obra ayudará a las personas que diariamente transitan en la zona metropolitana de Bahía de Banderas y Puerto Vallarta, así como a los habitantes de la región de Bucerías, El Porvenir, San Vicente, Mezcales, El Colomo, San Juan de Abajo y San José del Valle.

Otro de los proyectos en Nayarit es la ampliación del Aeropuerto Tepic-Riviera Nayarit, que opera con una capacidad instalada para vuelos internacionales. La base aérea amplió su pista principal y tiene una nueva torre de control.

La nueva terminal de pasajeros tiene las vialidades habilitadas y estacionamiento para cuatro posiciones para aviones, tres de pasillo telescópico y una remota. Esta obra presenta un avance físico del 70 por ciento y beneficiará a más de 1 millón 200 mil usuarios.

Además de estos proyectos, en la sierra -concretamente en los pueblos originarios- el Programa de Caminos Artesanales tiene el 100 por ciento de sus cabeceras municipales con acceso pavimentado.

Cabe señalar que los próximos proyectos que se tienen en puerta, que anunció el secretario Jesús Esteva en la Mañanera con la Presidenta Claudia Sheinbaum, son la autopista costera de Nayarit, que va de Las Varas a San Blas, en una primera etapa de Las Varas-Platanitos, y de Platanitos a San Blas en su segunda fase.

