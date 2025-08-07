‘Tenemos un plan claro, tenemos ruta’, afirma Luz Elena González sobre proyecto para Pemex

La secretaria de Energía del Gobierno federal, Luz Elena González, afirmó este jueves, entrevistada en el programa Al Mediodía con Solórzano, que el plan para Petróleos Mexicanos (Pemex) presentado en la víspera es claro, además de que se tiene una ruta, “y necesitamos ese tiempo para que los proyectos maduren y puedan estar generando los ingresos suficientes”.

El martes pasado, Luz Elena González presentó el Plan Estratégico de Petróleos Mexicanos 2025-2035 y sobre ello la Secretaria federal aseguró que la misión del Gobierno es construir un modelo energético propio que combine soberanía con competitividad, que garantice la justicia energética involucrando al sector privado y que tenga una visión de presente y futuro.

En su momento, Luz elena González afirmó que las medidas para fortalecer a Pemex se basan en cinco pilares que buscan capitalizar a la empresa en la parte financiera y desde la parte operacional.

Este jueves durante el programa de Youtube de La Razón de México, la Secretaria de Energía sostuvo que para la elaboración del plan se tuvo un trabajo conjunto.

“Es un trabajo conjunto; no es un plan de salvamiento; es un plan estratégico para Pemex”, afirmó.

Gráfica oficial. ı Foto: Captura de pantalla.

La encargada de la política energética del país, señaló que el plan presentado primero en la Mañanera del Pueblo de la Presidenta Claudia Sheinbaum y luego detallado ante empresarios del sector tiene una tuta clara de capitalización.

“Es un plan estratégico que le da viabilidad financiera y productiva a Petróleos Mexicanos”, dijo la secretaria Luz Elena González.

Insistió que se espera tener un balance positivo y tener estabilidad y autosuficiencia.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR