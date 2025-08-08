‘México ofrece gran seguridad jurídica’, asegura presidente de Cox tras adquirir activos de Iberdrola

Enrique Riquelme Vives, presidente de la empresa energética Cox, afirmó que México ofrece “gran seguridad jurídica” para invertir, tras anunciar la compra de los 15 activos restantes de Iberdrola en el país por 4,200 millones de dólares.

“Si no, no hubiésemos invertido”, declaró en entrevista con Bloomberg Línea.

La operación, concluida el 31 de julio de 2025, posicionará a Cox como uno de los cinco mayores generadores privados de electricidad en México, con más del 25% del mercado de suministro para 500 grandes consumidores.

El paquete adquirido tiene una capacidad operativa de 2.6 gigawatts y fue financiado en un 75% por bancos internacionales como Bank of America, Barclays, BBVA, Citi, JP Morgan y Santander.

De acuerdo con la entrevista a Bloomberg, Riquelme destacó que su experiencia en el mercado mexicano desde 2012 y la relación previa de Cox con Barclays fueron fundamentales para presentar una oferta competitiva frente a otros grupos de inversión de nivel mundial.

La compra se enmarca en el nuevo marco jurídico del sector eléctrico, que prioriza el papel del Estado a través de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y fue respaldada por la banca internacional.

El empresario señaló que la adquisición está alineada con el Plan México, impulsado por el gobierno de Claudia Sheinbaum para atraer inversiones estratégicas. La presidenta calificó la operación como positiva, al considerarla una señal de certidumbre y confianza para que más empresas inviertan en el país.

El plan de Cox contempla inversiones por más de 10,000 millones de dólares hacia 2030, incluyendo proyectos de energía renovable con almacenamiento, un ciclo combinado, iniciativas conjuntas con CFE y un proyecto de desalinización de agua por hasta 1,500 millones de dólares en las costas este y oeste. También prevé participar en un Polo de Desarrollo para el Bienestar en Veracruz con una inversión de 490 millones de dólares para abastecer a un centro de datos.

Respecto a la capacidad de las redes eléctricas, Riquelme reconoció que existen puntos saturados, pero consideró que esto es común en mercados eléctricos operados por el Estado. En México, añadió, existe un plan público de inversión que permitirá el crecimiento del sector.

La salida de Iberdrola del país, explicó la compañía española, responde a su interés en desarrollar proyectos de redes eléctricas en Europa, actividad reservada al Estado mexicano. No obstante, Iberdrola mantiene planes de inversión en México por 6,000 millones de dólares en energías renovables, incluyendo 1,000 millones en los dos primeros años del actual gobierno.

Ambas empresas esperan las aprobaciones regulatorias para cerrar la operación entre finales de 2025 y principios de 2026.

