AICM suspende operaciones de llegadas y salidas por lluvia intensa en CDMX

Cierran pistas del AICM por lluvias en la Ciudad de México.

Debido a las intensas lluvias que este domingo afectan a la Ciudad de México, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) ha suspendido las operaciones de salida y llegada.

A través de la red social X, el AICM informó que, debido a las condiciones climáticas, que comprometen la seguridad operacional, el cierre de operaciones se extenderá por espacio de tres horas, mientras se realizan trabajos de desazolve de encharcamientos.

Ante la demora de vuelos por la escasa visibilidad, el AICM recomendó a usuarios afectados ponerse en contacto con sus aerolíneas.

#AIBJinforma



Debido a las fuertes lluvias de esta tarde y derivado de reportes de escasa visibilidad y a fin de no comprometer la seguridad operacional, por disposición de la autoridad aeronáutica permanecerán cerradas las operaciones de aterrizaje y despegue las próximas 3… — Aeropuerto Internacional Benito Juárez CDMX (@AICM_mx) August 11, 2025

En redes sociales se difundieron imágenes que muestran filtraciones de agua dentro de la Terminal 1, encharcamientos en el estacionamiento y poca visibilidad en las pistas de aterrizaje.

Además, se reportan filtraciones y encharcamientos en la zona de maletas de la Terminal 2, así como inundaciones en los módulos de información y salas de espera, de acuerdo con reportes de usuarios.

Inundada la terminal 2 del AICM. Y así queremos recibir al mundo el próximo año. pic.twitter.com/TXU2fTKB2P — Alexia G. (@aleguindi) August 11, 2025

Caos por inundaciones en inmediaciones del AICM

Por otra parte, la intensa tormenta que este 10 de agosto afectó diversas zonas de la Ciudad de México, también provocó inundaciones en inmediaciones del AICM.

Circuito Interior y Boulevard Puerto Aéreo fueron dos puntos en los que se registraron importantes inundaciones.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr