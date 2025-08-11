AICM reanuda operaciones tras suspensión por fuertes lluvias

El Aeropuerto Internacional Benito Juárez (AICM) informó que, desde la mañana de este lunes, se reanudan las operaciones que se suspendieron desde la noche del domingo a causa de las fuertes lluvias.

A través de una tarjeta informativa, el Aeropuerto informó la reanudación de las operaciones, si bien instó a los usuarios a contactar a las aerolíneas con las cuales contrataron servicios para verificar el estatus de los vuelos.

Cierran pistas del AICM por lluvias en la Ciudad de México. ı Foto: X, @Archagy

Además, desde temprano, autoridades capitalinas informaron que trabajan en las inmediaciones del Aeropuerto a causa de que persisten encharcamientos, lo que puede complicar el acceso a la zona.

“Personal de #TránsitoCDMX y servicios de emergencia laboran en inmediaciones del @AICM_mx, en Eje 1 Norte y Circuito Interior, luego de #lluvia en la zona. #AlternativaVial Calzada Ignacio Zaragoza, Eje 3 Oriente y Av. Tahel”, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX.

#PrecauciónVial | Personal de #TránsitoCDMX y servicios de emergencia laboran en inmediaciones del @AICM_mx, en Eje 1 Norte y Circuito Interior, luego de #lluvia en la zona. #AlternativaVial Calzada Ignacio Zaragoza, Eje 3 Oriente y Av. Tahel. @SEGIAGUA #Tlaloque2025 pic.twitter.com/SJkJ99T6M1 — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) August 11, 2025

Por otro lado, el AICM recordó que la suspensión de operaciones, anunciada el domingo alrededor de las 20:00 horas, respondió a la intención de “no comprometer la seguridad operacional” ante las fuertes lluvias que se registraron en distintos puntos de la capital mexicana.

“Derivado de reportes de escasa visibilidad y ante los encharcamientos generados por la lluvia, con el fin de no comprometer la seguridad operacional, por disposición de la autoridad aeronáutica, se suspendieron las operaciones de aterrizaje y despegue por cerca de 4 horas a fin de efectuar los trabajos de desalojo de las aguas que dejó la torrencial lluvia, que permitieran recuperar la capacidad operativa”, escribió el AICM.

“La intensidad de la atípica tormenta originó que diversas áreas de los edificios terminales también se vieran afectadas, colapsando el sistema de drenajes pluviales, no obstante que algunos espacios habían concluido trabajos de mantenimiento en 2024 y a principios de este año”, abundó el Aeropuerto en el comunicado.

Ayer, se registraron fuertes lluvias con granizo, relámpagos y fuertes vientos, que provocaron afectaciones en diversos puntos de la Ciudad de México, incluido el AICM pero también el Sistema de Transporte Colectivo Metro.

Protección Civil activó Alerta Roja por lluvias para las alcaldías Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza.

