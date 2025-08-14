Carmen Bonilla llega a subsecretaría de SHCP

María del Carmen Bonilla Rodríguez compareció ante la Tercera Comisión de Asuntos Económicos de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión para su ratificación como subsecretaria de Hacienda y Crédito Público

Con 22 votos a favor, cero en contra y nueve abstenciones, María del Carmen Bonilla Rodríguez fue ratificada por legisladores como nueva subsecretaria de Hacienda y Crédito Público. Durante su comparecencia, afirmó que el Producto Interno Bruto (PIB) será superior al del consenso de analistas, que prevén una expansión máxima de 0.8 por ciento anual; el peor escenario es una contracción de 0.3 por ciento en este año.

“Estamos en un entorno que está cambiando muy rápido. Las decisiones de otros países tienen impacto en la economía mexicana, hay que recordar que somos una economía abierta”, comentó Bonilla Rodríguez.

Por otra parte, añadió que “es difícil” poner un dato puntual de cuánto será el PIB, pero aseguró que sí están por encima del promedio. De acuerdo con datos de la propia secretaría, específicamente los contenidos en los Pre-Criterios Generales de Política Económica 2026, la dependencia estima un PIB en un rango de 1.5 y 2.3 por ciento para este año. Para el próximo año el rango presupuestado es de 1.5 a 2.5 por ciento.

Sobre el manejo de la deuda, la funcionaria aseguró que en este 2025 la deuda pública de México se mantendrá estable respecto al PIB; destacó que al cierre del primer semestre de 2025 el adeudo acumuló un total de 17 billones 797 mil millones de pesos, equivalente a 49.5 por ciento del Producto Interno Bruto; esta cifra es menor al 51.3 por ciento que se registró al cierre de 2024.

Comentó que la manera en la que se mide la deuda respecto a PIB es en función de los ingresos, de lo que se produce al interior del país. “Y hoy por hoy, comparativamente contra la mayoría de las economías, considero que sí estamos en una situación muy distinta a las que se podría enfrentar en algunas otras, sobre todo en los países desarrollados”, dijo.

CUENTAS PENDIENTES. Por otro lado, María del Carmen Bonilla afirmó que la dependencia apuesta por la reducción del costo financiero de la deuda de Petróleos Mexicanos (Pemex), cuestión que terminará por impulsar a la empresa mexicana.

Bonilla Rodríguez comentó que en la medida en la que puedan reducir el costo que está pagando la empresa pública por acceder a una fuente estable de financiamiento, se recortará el endeudamiento de la paraestatal. “Yo creo que sí hay confianza de los inversionistas”, aseguró respecto al tema.

Agregó que ante un entorno complejo, desde la Secretaría de Hacienda emplearán estrategias “correspondientes” para cumplir los objetivos que tienen trazados con Pemex. De acuerdo con los estados financieros de la petrolera, la deuda total suma un valor de 98.8 mil millones de dólares al primer semestre de este año.

Bonilla explicó que existe un diferencial “muy importante” entre el financiamiento del Gobierno federal y el costo del financiamiento que tenia la empresa pública. Y ejemplificó que si el gobierno podía contratar deuda por un costo de 5.5 por ciento, el costo que pagaba Pemex era de 9.5 o 10 por ciento.

“Ese diferencial era una carga muy grande que no le estaba permitiendo a la compañía tener recursos necesarios para poder invertir en capital de trabajo”, argumentó la recién nombrada subsecretaria.

En ese sentido, Bonilla Rodríguez mencionó que otro apoyo a la petrolera mexicana es el plan presentado por Hacienda, Energia y la propia Pemex hace unos días, el cual involucra financiamiento de la banca de desarrollo por un valor aproximado de 125 mil millones de pesos.

Detalló que este plan es importante porque una empresa “vive” de invertir y vender parte de los activos que forman parte de su propiedad. “Estamos buscando apuntalar esa parte para que la empresa mantenga los niveles objetivos de producción y que se puedan desarrollar los nuevos proyectos que están incluidos en el programa”, argumentó la funcionaria de Hacienda.

Añadió que habrá una tercera medida pero que no puede adelantar cuál es, aunque dijo que tiene que ver con amortizaciones de la deuda de Mercado. “Por eso tanto el secretario de Hacienda y la Presidenta de la República fueron muy vocales en decir que esta estrategia va a generar un desendeudamiento”, explicó.

Finalmente, María del Carmen Bonilla Rodríguez informó que se llevó a cabo un análisis “muy importante” en conjunto con autoridades de la Secretaría de Energía; explicó que esto fue posible gracias a la petición de legisladores y se hizo para disipar las preocupaciones de los inversionistas internacionales. “A lo que llegamos fue a que la empresa claro que es viable”, concluyó.