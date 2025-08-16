Anuncia EU arancel sobre precursores tecnológicos

Los microcomponentes son esenciales en smartphones, autos o tablets, entre otros.

Con el objetivo de que la producción y fabricación de semiconductores y chips se traslade al interior de Estados Unidos, el presidente de este país, Donald Trump, anunció que impondrá aranceles a estos productos a partir de la próxima semana.

En ese sentido, el mandatario republicano explicó que las tasas serían más bajas al principio para permitir que las empresas lleguen al país y apuntalen la fabricación nacional, para luego aumentarlas más tarde. Sin embargo, no dio números exactos en el anuncio que hizo a bordo de avión Air Force 1, previo al viaje a Alaska para reunirse con su similar de Rusia, Vladimir Putin.

El Dato: a través de su estrategia arancelaria, Trump busca, según sus palabras, que Estados Unidos fortalezca su economía y que el mundo deje de beneficiarse de su país.

“Voy a tener un arancel que va a ser más bajo al principio —que les da la oportunidad de venir y construir— y muy alto después de un cierto periodo de tiempo”, señaló, mostrando su confianza en que las empresas opten por fabricar en Estados Unidos en lugar de enfrentarse a aranceles elevados.

Es importante recordar que Trump dijo apenas la semana pasada que impondría un arancel del 100 por ciento a las importaciones de semiconductores, pero que las empresas que se comprometan a aumentar la fabricación en Estados Unidos quedarían exentas.

En febrero, a un mes de tomar posesión de su segundo mandato, Trump elevó los aranceles sobre el acero y el aluminio a un 25 por ciento fijo, pero en mayo anunció que duplicaría la tasa al 50 por ciento, para impulsar a los fabricantes nacionales.

Cabe señalar que los semiconductores son materiales que pueden comportarse como conductores eléctricos o como aislantes eléctricos, dependiendo principalmente de factores como la temperatura, la presión, la radiación que les incide o los campos eléctricos o magnéticos a los que están sometidos.

Estos son usados principalmente en la elaboración de cientos de productos de consumo modernos como smartphones, computadoras, tablets y demás gadgets; también son indispensables para la fabricación de coches, frigoríficos y cualquier aparato electrónico. Además, se encargan de permitir el paso de la corriente eléctrica, por lo que son necesarios para construir microchips y circuitos electrónicos.

Normalmente los semiconductores están hechos de materiales como silicio (Si) y germanio (Ge), elementos abundantemente presentes en la naturaleza. También se pueden fabricar semiconductores a partir de azufre (S), Boro (B) o cadmio (Cd).

Impacto directo. La economía china se desaceleró de manera notable en julio, según las estadísticas oficiales publicadas el viernes. La producción en las fábricas y minas chinas aumentó al ritmo más lento desde noviembre y se expandió un 5.7 por ciento el mes pasado respecto al año anterior, peor de lo previsto, según datos publicados el viernes por la Oficina Nacional de Estadísticas, en comparación con el aumento del 6.8 por ciento de junio.

Esta situación, de acuerdo con ministros de comercio del gigante asiático, deja ver la compleja serie de desafíos a la que se enfrenta China en medio de las tensiones mundiales cada vez mayores sobre el comercio. El Gobierno atribuyó la desaceleración en parte a la guerra comercial con Estados Unidos, que busca el dominio total del comercio global.

Déficit EU-China ı Foto: Imagen: La Razón de México