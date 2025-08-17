Ricardo Aldana encabeza ceremonia por 90 aniversario del STPRM

Luis Ricardo Aldana Prieto, secretario general del comité ejecutivo general del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), encabezó el pasado 15 de agosto, desde el centro de convenciones de Ciudad Madero, Tamaulipas, la ceremonia por el 90 aniversario del gremio, destacando que la unidad y el compromiso de sus agremiados son la clave para garantizar la estabilidad laboral y la seguridad energética del país.

“Esta celebración no solo es un reconocimiento al pasado, sino un compromiso con el futuro. Abrazamos a todas las familias petroleras que han acompañado a los trabajadores de cada generación. La gran familia petrolera está unida por la esperanza y el compromiso de construir un mejor mañana, con un Pemex más fuerte y un México más próspero. Nuestros fundadores lo soñaron, nuestros padres lo consolidaron y nosotros lo vamos a mantener: es nuestra convicción”, expresó Aldana.

“Al mirar hacia adelante, renovamos nuestro compromiso con México, con su gente y con el legado que nos une. Nuestra fortaleza radica en la unidad y en el trabajo, construyendo juntos el porvenir de un Pemex más sólido y comprometido con el futuro del país” Ricardo Aldana, secretario general del STPRM



Ricardo Aldana, secretario general del STPRM, y el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal. ı Foto: Cortesía

Asimismo, en representación de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, el secretario del Trabajo y Previsión Social, Marath Baruch Bolaños López, recordó que el sindicato ha sido una columna de la soberanía energética desde su fundación, con más de 90 mil agremiados.

TE RECOMENDAMOS: Reconocen creatividad en inventores mexicanos Lotería Nacional e IMPI lanzan billete conmemorativo para el Premio a la Innovación Mexicana

El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, destacó el papel estratégico del estado como referente energético nacional.

“Siempre hemos exaltado la riqueza energética de Tamaulipas, desde hidrocarburos hasta energía eléctrica. Hoy, en este 90 aniversario, es un orgullo referirnos al histórico papel de las y los trabajadores petroleros. Queremos lo que nos corresponde para el bien de México” Américo Villarreal, gobernador de Tamaulipas



El evento contó también con la presencia del director general de Pemex quien destacó la importancia de los trabajadores petroleros en la expropiación y en la historia de Petroleos Mexicanos, ya que son las y los trabajadores el capital más importante con el que cuenta la empresa.

Al evento asistieron los 36 secretarios generales de las secciones que integral el STPRM, el rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Dámaso Anaya Alvarado; y el alcalde de Ciudad Madero, Erasmo González Robledo, quienes coincidieron en que el STPRM ha sido pieza fundamental para el desarrollo energético y económico del país durante nueve décadas.

cehr