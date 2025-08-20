Bait cumple 5 años y expande su oferta de conectividad con planes pospago.

En el marco de su quinto aniversario, Bait, el operador móvil virtual de Walmart de México y Centroamérica, da un paso clave con el lanzamiento del servicio de telefonía pospago. Esta expansión fortalece el propósito de Walmart de ayudar a las familias en México a ahorrar dinero y vivir mejor, ofreciendo una propuesta de valor con precios accesibles, cobertura de alta velocidad y beneficios exclusivos por compras.

“Estamos muy contentos de celebrar cinco años conectando personas y compartiendo los beneficios de la conectividad”, afirmó Beatriz Núñez, Vicepresidenta Senior de Crecimiento para Walmart de México y Centroamérica. “Con la entrada al segmento pospago, no solo reforzamos nuestra oferta actual –que incluye telefonía prepago, internet móvil en casa y servicio empresarial– sino que también sumamos beneficios que brindan a nuestros clientes mayor valor por su dinero y una experiencia integral dentro de nuestro ecosistema Walmart”.

Oferta pospago Bait

Plan $249: Incluye el Programa Salud, con consultas médicas presenciales y por telemedicina, además de descuentos en una red de más de 1,500 farmacias y 500 consultorios.

Plan $289: Incorpora los beneficios anteriores y añade Walmart Pass, que ofrece envíos a domicilio sin costo en 60 minutos en compras realizadas en Walmart Supercenter, Walmart Express y plataformas digitales.

Plan $339: Integra los beneficios anteriores y suma la Membresía Sam’s Benefits, con promociones exclusivas en los clubes de precio y descuentos en establecimientos de comida, entretenimiento y cuidado personal.

Estos precios corresponden al periodo de lanzamiento y estarán vigentes durante lo que resta de 2025. Los usuarios que activen sus planes durante este año mantendrán el precio de introducción, y a partir de 2026, los precios base serán de $299, $349 y $399 pesos mensuales, respectivamente. Los beneficios relacionados con las membresías del ecosistema estarán vigentes mientras que los usuarios mantengan su pago al corriente.

Los nuevos planes pospago de Bait están pensados para aquellos que deseen portar su línea de otra compañía o para clientes actuales que buscan maximizar sus beneficios. Cada plan mensual incluye llamadas e internet ilimitados, además de acceso a ventajas exclusivas del ecosistema Walmart:

Conectividad asequible para cerrar la brecha digital

En esta nueva etapa, Bait reafirma su compromiso de ofrecer conectividad accesible que contribuya a reducir la brecha digital en México. Actualmente, Bait cuenta con:

Más de 21.5 millones de usuarios activos.

Cobertura en más de 135 mil localidades.

3,400 puntos de venta.

1.2 millones de puntos de recarga en todo el país.

15 Centros de Experiencia Bait, facilitando el acceso a internet en zonas urbanas y rurales a través de una red confiable y precios competitivos.

