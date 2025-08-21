AICM recomienda a usuarios tomar previsiones ante pronóstico de lluvias

Autoridades del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) recomendaron a usuarios tomar sus previsiones ante pronóstico de lluvias que se esperan en la capital del país.

“Los reportes meteorológicos para este jueves indican alta probabilidad de lluvias, lo que podría afectar las operaciones aéreas”, precisó en sus cuentas de redes sociales.

Si tienes un vuelo programado para hoy, agregaron, te recomendamos anticipar tu llegada al aeropuerto.

“Para vuelos nacionales debes llegar dos horas antes y para internacionales tres horas.

“Mantente en comunicación con tu aerolínea para conocer el estatus de tu vuelo”.

