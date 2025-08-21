Ingresos por bienes y servicios de los servicios privados se contraen 1.2% en junio

En junio de 2025, los ingresos por suministro de bienes y servicios de los servicios privados no financieros, que incluyen al sector de transportes, correo, y almacenamiento se contrajeron 1.2 por ciento a tasa mensual, indicó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

De acuerdo con la Encuesta Mensual de Servicios (EMS), la caída de junio es la segunda en lo que va del año y luego de un crecimiento de 0.5 por ciento de mayo. Los ingresos se contrajeron por una disminución de 2.7 por ciento en transportes, correos y almacenamiento; información en medios masivos, 0.9 por ciento; servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas, 2.2 por ciento; servicios de salud y de asistencia social, 2.5 por ciento y otros servicios excepto actividades gubernamentales, 1.6 por ciento.

En cambio, los ingresos por bienes y servicios que tuvieron aumentos en junio en comparación con mayo del año en curso: servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles con 2.2 por ciento; servicios de apoyo a los negocios y manejo de residuos y servicios de remediación, 1.4 por ciento; servicios educativos, 0.8 por ciento; y sólo servicios de esparcimiento culturales y deportivos, y otros servicios recreativos que se mantuvo en 0.0 por ciento.

En junio 2025, y con cifras desestacionalizadas, los indicadores de la Encuesta Mensual de Servicios #EMS presentaron las siguientes variaciones mensuales:



⬇️-1.2% ingresos totales

⬇️-0.1% personal ocupado

⬆️ 0.2% gastos totales

⬆️ 0.8% remuneraciones totales



📄 Consulta el… pic.twitter.com/pqtEa7ubiK — INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) August 21, 2025

En la comparación mensual, el personal ocupado total también descendió 0.1 por ciento, explicado por una baja en transportes, correos y almacenamiento de 1.0 por ciento; en servicios de salud y de asistencia social, 0.3 por ciento; y otros servicios excepto actividades gubernamentales, 1.7 por ciento.

Asimismo, los gastos totales por consumo de bienes y servicios se incrementaron 0.2 por ciento y las remuneraciones totales, 0.8 por ciento respecto a mayo de 2025, por otra parte, en la comparación anual, y con cifras ajustadas, los ingresos totales reales por suministro de bienes y servicios tuvo un aumento de 2.0 por ciento; el personal ocupado total, 1.2 por ciento, mientras que, los gastos totales por consumo de bienes y servicios, también, se incrementaron 3.9 por ciento y el de remuneraciones totales, 6.1 por ciento.

Cifras originales

Con cifras originales, entre enero y junio de 2025 aumentaron los ingresos totales por suministro de bienes y servicios, 4.0 por ciento; el personal ocupado total, también, tuvo un incremento de 1.3 por ciento; los gastos totales por consumo de bienes y servicios 4.8 por ciento y las remuneraciones totales, 6.5 por ciento, en la comparación anual.

Respecto al personal ocupado total, el crecimiento de 1.3 por ciento fue originado por un aumento en dependiente de la razón social con 1.0 por ciento y el no dependiente, 4.7 por ciento.

Billetes mexicanos, en la imagen ilustrativa ı Foto: Cuartoscuro

LMCT