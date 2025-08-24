Realizan simulacro de posible bomba en el aerotrén del AICM

Durante la medianoche del viernes pasado, en las instalaciones del Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM), se realizó un simulacro de seguridad de la aviación a escala real por una posible amenaza de explosivo en el aerotrén. La actividad estuvo a cargo de la Secretaría de Marina (Semar), a través del Grupo Aeroportuario Marina.

Las autoridades aeroportuarias informaron que la actividad fue para revisar el Plan de Emergencia y detectar áreas de oportunidad; asimismo, aseguraron que durante las acciones no se afectaron las operaciones de aterrizajes o despegues ni se afectó a las personas usuarias.

“Este ejercicio se realizó con el propósito de revisar el Plan de Emergencia del aeropuerto y detectar oportunidades para mejorarlo. No afectó las operaciones regulares de aterrizajes y despegues de aviones ni a los pasajeros , tampoco se vio interrumpido el servicio del aerotrén, toda vez que la actividad se efectuó fuera del tiempo de atención al público”, se indicó en un comunicado.

En la operación participaron la Unidad Naval de Protección Aeroportuaria (UNAPAP) y el Equipo de Búsqueda, Localización y Neutralización de Artefactos Explosivos (BLONAE), así como de elementos caninos, todos adscritos al Cuartel General del Alto Mando.

Durante el simulacro se evaluaron el tiempo y las acciones de los cuerpos de emergencia que participaron, algunos observadores fueron designados para hacer un seguimiento y se mejore el tiempo de reacción de los equipos especializados para enfrentar una crisis de este tipo. Las autoridades aeroportuarias reiteraron su compromiso con la seguridad operacional del recinto; además de mejorar sus protocolos de actuación ante este tipo de emergencias.

También, participó personal de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (Seneam), y las subdirecciones de Operación, de Seguridad, así como los servicios médicos, de bomberos y de protección civil del recinto aeroportuario.

