Banxico tiene la labor de proteger a los que menos tienen: Sheinbaum

La Presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que una de las tareas de Banco de México (Banxico) es proteger a las personas que menores recursos poseen, ya que el objetivo de la entidad monetaria es mantener controlada la inflación, es decir, el alza sostenida en los precios de los productos y servicios.

“Su labor no solo es técnica, sino profundamente social. Mantener el poder adquisitivo de las familias y proteger de los estragos de la inflación a quienes menos tienen”, dijo la presidenta durante la ceremonia de conmemoración de los 100 años de Banco de México.

Controlar la inflación, un acto "profundamente social"

Controlar la inflación, un acto “profundamente social”

Añadió que Banxico ha sido guardián de estabilidad y garante de la soberanía económica nacional. Señaló que su autonomía y su rigor técnico han permitido enfrentar tiempos de incertidumbre, crisis internacionales y transformaciones profundas en el orden económico mundial.

Explicó que controlar la inflación no es solo una tarea técnica, sino también es un acto “profundamente social”.

Inflación en julio alcanzó un nivel de 3.51% anual

De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la inflación, que es medida por el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), reportó una tasa de 3.51 por ciento durante julio de 2025, después de un nivel de 4.32 por ciento anual en junio.

Se trató del primer descenso luego de que la inflación general registrara una tendencia al alza durante los meses de febrero y mayo de este año.

México y el mundo enfrentaron alzas en sus tasas de inflación como consecuencia de la pandemia de Covid-19, en 2020, ya que las cadenas de suministros sufrieron saturaciones, cuestión que derivó en menos productor disponibles y mayor demanda.

Esto permitió que muchos productos, en especial los tecnológicos, subieran de precio; además, existen otros factores que impulsaron la inflación, como la guerra entre Ucrania y Rusia, que afectó el mercado de los fertilizantes a nivel global, impactando los costos de producción y comercialización de productos agropecuarios.

En la República Mexicana, la inflación llegó a su nivel más alto tras la crisis sanitaria, en septiembre de 2022, cuando alcanzó una tasa de 8.7 por ciento.

Banxico mantiene tasa en 7.75% tras ciclo alcista

Ante dicho escenario, Banxico inició un ciclo de alza de tasas, esta herramienta monetaria se utiliza para encarecer el crédito en general, que puede ser a las empresas, automotriz, de consumo, hipotecario, etc, lo que permite también limitar el consumo y la demanda de bienes y servicios .

Banxico llevó a un récord histórico su tasa de interés interbancaria, la colocó en 11.25 por ciento a marzo de 2023. Desde aquel momento, el INPC inició una fase de desaceleración , aunque ha registrado alzas considerables en varios meses entre 2023 y 2024.

En este 2025, Banxico recortó la tasa de interés de referencia interbancaria en cinco ocasiones, cuatro correspondieron a 50 puntos base y una a 25 puntos base para colocarla en un nivel actual de 7.75 por ciento.

