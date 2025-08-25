Huawei va por sostenibilidad mediante la tecnología

La tecnología y la Inteligencia Artificial (IA) se encuentran presentes en todos los ámbitos de la vida diaria. Hoy no deben ser vistas como un amenaza, sino como aliadas que nos ayudan a automatizar procesos y tareas. Para Huawei México ésa es la apuesta: más allá de ser factores que complican, son herramientas que ayudarán a mitigar emisiones o construir estrategias y modelos más sostenibles.

En México, la compañía tiene el propósito de democratizar la tecnología: es decir, que tanto aplicaciones como dispositivos tecnológicos lleguen a todas las personas, que éstas desarrollen habilidades o herramientas y, de esa forma, con sus conocimientos, podrán ayudar en su entorno.

“Creo que la tecnología, lejos de verla como algo que perjudica, hay que verle el lado positivo del cómo sí estamos haciendo que sea ese brazo extensible del hombre y que también puede ayudarnos a mitigar emisiones de carbón”, señaló Samira Herrera, directora de comunicación y relaciones públicas para Huawei México, en entrevista con La Razón.

El Dato: La empresa impulsa que adultos mayores se digitalicen y no se queden rezagados ante los avances de la tecnología

¿Cuáles son las estrategias que tiene Huawei en ESG? Más allá de que Huawei tenga una estrategia Medio Ambiente, Social y de Gobernanza (ESG, por sus siglas en inglés), se enfoca mucho en hacer que la tecnología llegue a todas las personas que la necesitan y en que esta tecnología de cierta manera les desarrolle ciertas habilidades y herramientas para que puedan estar sumando en diferentes verticales. Dentro de Huawei tenemos dos verticales: la parte social y la otra parte medioambiental.

¿Qué proyectos tienen en el criterio social? Tenemos tres programas de desarrollo de talento. Uno se llama Semillas para el Futuro, que este año cumple 11 años de haber empezado en México. ¿Qué se hace?, recién egresados de cualquier carrera, de cualquier universidad del país o que estén estudiando los últimos semestres, pueden participar. Este programa lo hacemos de la mano con el gobierno; en Huawei tenemos que sumar esfuerzos, no podemos hacer cosas aisladas porque si no, no van a tener el impacto que queremos.

Los jóvenes presentan sus proyectos, son evaluados por un jurado que se establece, se califican y los equipos finalistas se van a una capacitación de Huawei, alrededor de dos o tres semanas. También se van a competir a Tech4Good. Y los proyectos que ganan a nivel región se van a competir al ICT Competition, a nivel global. El ICT Competition fue en mayo y tuvimos jóvenes de la Universidad Anáhuac de Oaxaca que subieron a un podio con un tercer lugar. Entonces, eso nos habla del talento que sí existe en México y que solamente necesitamos apoyarlo y desarrollarlo.

Y Top Minds, el cual es con las 10 universidades más importantes del país, públicas o privadas, pero que estén en ese top 10, se busca a los estudiantes que más sobresalgan y pasan por diferentes filtros para que logren ser interns dentro de la empresa.

Y por supuesto, tratar de reducir la brecha de género digital, impulsar a las mujeres a que estudien carreras STEM nos parece muy relevante y tratar de cubrir la cantidad de posiciones en tecnología, ciberseguridad, etcétera, que existen en este tipo de industrias y que no se logra por la falta de talento.

Y en el criterio ambiental, ¿qué hace la compañía? Tenemos un proyecto que se llama Tech4Nature. Este proyecto viene de una iniciativa global desde nuestra sede que se llama Tech4All, que es tratar de llevar la tecnología a todos lados. Y buscamos en Yucatán preservar al jaguar como especie en peligro de extinción.

Se hace de la mano con el Gobierno del estado, con la Secretaría de Desarrollo Sostenible, con la Universidad Politécnica y con la comunidad de Dzilam de Bravo. Los estudiantes de la Universidad Politécnica trabajan con la nube de Huawei todos los algoritmos. Ellos se encargan de trabajar con todos los algoritmos para identificar las diferentes especies que hay en la zona.

El proyecto arrancó hace 2 años y en la primera etapa se encontraron tres individuos de jaguar, dos machos y una hembra. En esta segunda etapa ya tenemos 16 individuos detectados en el mismo espacio. Pero adicional a eso encontramos un puma. Hoy no sólo estamos monitoreando el jaguar, sino también empezamos a ver puma en la reserva que es otra especie en peligro de extinción.

¿Qué otros proyectos realiza Huawei? Dentro de Huawei existe una unidad de negocio enfocada a energía 100 por ciento fotovoltaica en baterías de almacenamiento y ahora electrolineras para carga de vehículos.

Huawei no desarrolla los paneles solares, sí trabajamos en las baterías de almacenamiento. Entonces, si empiezas a hacer tu ecosistema en donde tienes montados paneles solares, la energía la almacenas y la empiezas a distribuir hacia lo que necesites, comienzas a reducir tu huella de carbono y a reducir costos.

¿Cuánto es lo que invierten para este tipo de proyectos? No, te diría que no tenemos una inversión fija. Realmente es conforme se vayan dando los programas y depende qué tan grande o chico lo vas a hacer porque cada año va cambiando. Se planteó una inversión inicial para este proyecto de Yucatán. Esa inversión para la segunda etapa cambió porque la zona se amplió, pero por otro lado a lo mejor redujimos la cantidad de los audio mutes y se dejó sólo cámaras porque la parte auditiva ya estaba completa, pero entonces se extendió la zona. Entonces, se va modificando de manera en que cada proyecto o cada necesidad se va viendo de una manera diferente.

¿Qué posición ocupa México para la compañía? México es uno de los países más importantes para Huawei, que tiene presencia en más de 170 países. En México llevamos 24 años.