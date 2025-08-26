Invierten 9.2 mmdp en NET de Puerto Vallarta

Puerto Vallarta, Jalisco

Con una inversión de 9 mil 200 millones de pesos, el Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) inició, hace dos años, la construcción de un Nuevo Edificio Terminal (NET) con la intención de ampliar la capacidad del Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta; actualmente, tiene 54 por ciento de avance en cimentación y estructura y el próximo mes se iniciarán los acabados internos.

El nuevo edificio terminal sumará 74 mil metros cuadrados a los 45 mil ya existentes de edificación, “que es la mayor apuesta que tenemos en espacios de terminales” y que añadirá 83 mil metros cuadrados de plataforma para que ambos inmuebles cuenten con 220 mil 387 metros cuadrados para aeronaves, indicó Omar Gildardo Torres Grajeda, administrador general del Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta.

El Dato: la nueva terminal se hará acreedora a la certificación LEED Gold por contar con altos estándares en construcción sostenible y eficiencia energética.

“La idea es utilizar parte de la instalación que ya tenemos en plataformas para combinar con la capacidad del nuevo edificio terminal”, agregó el directivo.

Asimismo, se busca ampliar el número de posiciones de contacto y de áreas remotas para aeronaves; en el primer caso, pasar de 11 a 19 y para el segundo caso, de 9 a 14, es decir, la nueva terminal aérea aportará 8 y 4 espacios.

La intención de la ampliación tiene como objetivo que la persona usuaria tenga un protocolo de viaje más cómodo debido a que muchos de los procesos ya serán automatizados. “Que sea más ágil y más sencillo para el pasajero… ésa es la intención, sin embargo, en el proceso de implementación siempre estaremos acompañando porque tenemos muchos perfiles de pasajeros y es una realidad”, indicó Alejandra Soto, directora de relaciones de GAP.

Por otra parte, la terminal aérea actual y la nueva construcción pretenden aumentar la capacidad de personas usuarias al menos hasta 12.8 millones; se contempla que el nuevo edificio tenga capacidad para 6 millones de personas y la existente tiene un soporte para 6.8 millones.

“Nosotros tenemos ocho líneas (de inspección) para operar 6.8 millones de pasajeros. Acá vamos a tener 11 líneas para operar arriba de 6 millones de pasajeros y con mayor tecnología. Por ende, sería más expedito el proceso de este sistema de revisión de equipaje facturado”, agregó Torres Grajeda.

El directivo destacó que el distintivo del nuevo edificio será la colocación de 41 barras de hierro soldado colocadas en forma de “matatenas” o “nodos” y que serán las columnas de soporte estructural del edificio; también contará con 321 aisladores sísmicos y 12 dispositivos esféricos.

“Cuando hablamos del distintivo local o de las cosas que van a identificar a un destino, cuando llegues al aeropuerto de las matatenas, es que llegaste a Puerto Vallarta”, destacó Omar Torres.

Además del diseño de vanguardia que tendrá la nueva terminal aérea de Puerto Vallarta, se busca la certificación LEED Gold, pues implementará estrategias de sostenibilidad como la captación de agua de lluvias para, posteriormente, enviarla a algún proceso y se pueda utilizar para riego o tenga otro uso dentro del edificio; también usará paneles solares para suministrar energía.

“Además del diseño vanguardista del arquitecto que diseñó la terminal, tenemos todo el equipamiento de sustentabilidad, que es toda la azotea de paneles solares para poder cubrir la demanda del edificio, también el tema de aprovechamiento de aguas”, sostuvo el responsable aeroportuario.