Aumenta Banxico pronóstico de PIB de México a 0.6% en 2025

Banco de México (Banxico) ajustó al alza su estimación del Producto Interno Bruto (PIB) nacional de un 0.1 por ciento a una tasa previa de 0.6 por ciento anual.

En su informe trimestral correspondiente al periodo abril-junio, la entidad señaló que el intervalo para la variación esperada del PIB en 2025 se actualizó a uno de entre -0.5 y 0.7 por ciento.

“Para 2026, la expectativa puntual de crecimiento del PIB es de 0.9 por ciento, lo que representa una revisión a la baja respecto del crecimiento de 1.8 por ciento publicado en el Informe anterior”, detalló Victoria Rodríguez Ceja, Gobernadora de Banxico.

Además, señaló que el intervalo para la variación del PIB para ese año se modifica a uno de entre 0.1 y 1.73 por ciento.

Pese al alza en el pronóstico de crecimiento económico, previó que la actividad económica nacional presente “atonía” en el horizonte de pronóstico.

“A la debilidad que ha venido mostrando se suman los significativos retos para la economía global del cambio de política comercial en Estados Unidos”, explicó Rodríguez Ceja.

Señaló que desde el Informe previo, dicho país ha impuesto aranceles de diversa magnitud a la mayoría de sus importaciones y persiste la posibilidad de que entren en vigor medidas adicionales.

“Existe incertidumbre respecto de los efectos que estas acciones podrían tener sobre la demanda externa de México”, comentó.

Agregó que al momento, se incorpora un efecto acotado, considerando la resiliencia que han mostrado las exportaciones mexicanas.

