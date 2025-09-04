Aranceles no frenan déficit comercial de EU con México; aumenta 23.88% en julio

El tema de los aranceles sigue siendo tema en la agenda de ambos países

En Julio, el déficit comercial de Estados Unidos con México aumentó 23.88 por ciento en comparación con el mismo mes de 2024, y se ubicó en 16 mil 375.2 millones de dólares.

Asimismo, también en el acumulado del año, se registró un incremento de 17.72 por ciento, según cifras de la Oficina del Censo.

En el mes de referencia, las importaciones desde México se situaron en 45 mil 366 millones dólares, a pesar de los aranceles que el presidente Donald Trump ha impuesto a las mercancías. Asimismo, a tasa anual mostraron un crecimiento de 8.24 por ciento en comparación con las julio del año pasado que se ubicaron en 41 mil 908.9 millones de dólares.

Por su parte, las exportaciones desde Estados Unidos hacia México registraron un ligero avance de 1.04 por ciento, pues en 2024 ascendieron a un valor de 28 mil 690.6 millones de dólares y en julio de este año alcanzaron los 28 mil 990.8 millones de dólares.

En el acumulado de los primeros siete meses del año, el déficit comercial fue de 112 mil 587.4 millones de dólares en 2025, mientras que, en el mismo periodo del año pasado fue de 95 mil 636.8 millones de dólares, es decir un incremento de 17.72 por ciento.

Finalmente, el comercio total entre ambos países en julio fue de 74 mil 356.8 millones de pesos, cifra superior a los 70 mil 599.5 millones de dólares del mismo mes, pero del año pasado, es decir, se registró un incremento de 5.32 por ciento.

