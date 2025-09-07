Auditoría Superior y Pemex revisan avances en materia de fiscalización

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) y Petróleos Mexicanos (Pemex) se reunieron con el propósito de revisar los avances en materia de fiscalización y auditorías realizadas a la paraestatal, incluidas las relacionadas con la Refinería Olmeca en Dos Bocas, Tabasco.

En la junta, abordaron temas estratégicos para fortalecer los procesos de revisión y supervisión, incorporando un enfoque preventivo que permita anticipar riesgos y optimizar la gestión de los recursos públicos.

“La reunión, realizada en el marco de la estrategia con visión preventiva, reafirma el compromiso de la ASF y Pemex de colaborar estrechamente para consolidar mecanismos de control”, señalaron las instituciones en un comunicado de prensa firmado en conjunto.

Añadieron que buscan garantizar el uso responsable de los recursos y fomentar altos estándares de eficiencia, eficacia y economía, a fin de fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas en beneficio del desarrollo económico y social de México.

La reunión de trabajo estuvo encabezada por el Auditor Superior de la Federación, David Colmenares Páramo, y el director general de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla. En el encuentro también participaron auditores de Cumplimiento Financiero y de Seguimiento.

Calificaciones de Pemex, en observación positiva: Fitch

Por otro lado, la agencia calificadora internacional Fitch Ratings colocó las Calificaciones de Incumplimiento de Emisor (IDR) de Largo Plazo ‘BB’ en Moneda Local y Extranjera de Pemex en Observación Positiva (RWP).

“Fitch también ha colocado las notas sénior no garantizadas ‘BB’ de Pemex en circulación en RWP”, señaló en un reporte.

Explicó que el RWP refleja la expectativa de Fitch de que el Puntaje de Vinculación General (OLS) de Pemex como Entidad Relacionada con el Gobierno (ERG) mejore, impulsado por una evaluación más alta del subfactor de toma de decisiones y supervisión, sujeto a la ejecución exitosa de la oferta pública de adquisición de la compañía por 9.9 mil millones de dólares en 11 series de valores y financiada con fondos del gobierno mexicano, anunciada el pasado 2 de septiembre.

“La mejora en el OLS indicaría una vinculación más estrecha entre Pemex y el soberano, lo que cambiaría el enfoque de ajuste de niveles de arriba hacia abajo (top-down) a arriba hacia abajo (top-down) y resultaría en una mejora de un nivel”, señaló,

La calificadora indicó que México implementó medidas legislativas que permiten a Pemex compartir el límite de deuda con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Señaló que estos cambios buscan abordar significativamente el apalancamiento y el costo de financiamiento de la petrolera.

“Si la licitación se ejecuta según lo planeado y se financia con efectivo de los Estados Unidos Mexicanos, se materializaría la intención legislativa y se proporcionaría evidencia tangible de una mayor dirección, apoyo y control gubernamental sobre la política financiera de Pemex”, aseguró,

Añadió que al 30 de junio de 2025, Pemex tenía 98.8 mil millones de dólares en deuda y gastos por intereses de 2.0 mil millones de dólares.

cehr