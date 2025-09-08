Paquete Económico, ‘hoja de ruta’ para un México más fuerte: secretario de Hacienda

El secretario de Hacienda, Édgar Amador Zamora, entrega del Paquete Económico 2026 en la Cámara de Diputados.

El Paquete Económico 2026 es una “hoja de ruta” para construir un México más fuerte , más competitivo y más justo, aseguró el secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Édgar Amador Zamora, durante la entrega del documento a la Cámara de Diputados.

Señaló, además, que en el centro de este proyecto económico está la guía para los gobiernos a llegar al objetivo de “primero los pobres”.

“Con esta visión las finanzas públicas se convierten en un instrumento para reducir desigualdades, ampliar oportunidades y asegurar que el crecimiento llegue a cada región y cada vivienda de nuestro país” Édgar Amador Zamora, secretario de Hacienda



Entrega del Paquete Económico 2026 en la Cámara de Diputados. ı Foto: David Patricio / La Razón

Pese a tensiones globales, hay confianza en México

Añadió que existe confianza en México pese a la incertidumbre existente a nivel global, aunque destacó que se prevé que ésta se modere a mediados de 2026.

“Este entorno más favorable junto con un gasto público orientado a programas sociales y proyectos de inversión (...) respalda una estimación prudente para el próximo año”, dijo.

De acuerdo con Édgar Amador Zamora, el Producto Interno Bruto (PIB) crecería en un rango de 1.8 Y 2.8 por ciento anual; además, destacó que el gasto en los programas sociales ascenderá a 3 por ciento del PIB.

“Estos programas llegan al 82 por ciento de las familias de nuestro país”, comentó.

Édgar Amador Zamora, secretario de Hacienda, y la presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán. ı Foto: David Patricio / La Razón

ingresos del Gobierno serán de 8.7 billones de pesos

Destacó que para financiar dicho “esfuerzo”, los ingresos del Gobierno serán de 8.7 billones de pesos, siendo los ingresos tributarios “la columna vertebral”.

“Gracias al combate a la evasión, la modernización y digitalización del marco fiscal”, mencionó.

Añadió que con una estimación de 5.8 billones de pesos recaudados, los ingresos tributarios crecerían 5.7 por ciento real, respecto a 2025, alcanzando un máximo histórico de 15.1 por ciento del PIB.

El funcionario puso a disposición de los legisladores mexicanos a subsecretarías y unidades para resolver las dudas de los políticos.

El Paquete Económico se entregó al Congreso de la Unión luego de cinco horas y media de retraso . La hora pactada inicial fue a las 17:00 horas, luego se modificó a las 18:30 horas y posteriormente se informó que sería a las 22:30 horas cuando se haría la entrega oficial.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr