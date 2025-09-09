Sector financiero debe dirigirse con enfoque de prevención antilavado: Mercado Pago

Mercado Pago aseguró que el sector financiero mexicano debe dirigirse con un enfoque de prevención ante el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. Estas declaraciones surgen mientras los negocios de CIBanco e Intercam Banco son adquiridos por otros actores bancarios, tras haber sido acusados de narcolavado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

Hechos recientes, como las sanciones impuestas por el Departamento de Justicia de EU a entidades financieras mexicanas y las nuevas órdenes ejecutivas emitidas este año, reafirman la relevancia de avanzar en esta dirección, con un enfoque preventivo y exigente frente a los riesgos del sistema financiero Mercado Pago en declaraciones a La Razón de México en una solicitud de comentarios



La financiera explicó además que implementaron un programa integral de prevención de lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y cumplimiento de sanciones, el cual cumple con todas las regulaciones locales, internacionales y corporativas que se les aplican, incluyendo las disposiciones obligatorias de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos.

Este programa se encuentra en constante evolución como parte de nuestra estrategia de mejora continua, a través del fortalecimiento sostenido de nuestros procesos de control y la incorporación de tecnologías avanzadas Mercado Pago



En este sentido, indicó que se utilizan herramientas de inteligencia artificial que aumentan la efectividad y calidad de las actividades de prevención.

Inician reuniones de ABM en EU

El lunes arrancaron las reuniones que sostendrán directivos de la Asociación de Bancos de México (ABM) y autoridades del sector financiero mexicano con sus homólogos estadounidenses, donde entregarán avances sobre el combate al lavado de dinero en el sector bancario.

De acuerdo con Emilio Romano, presidente de la ABM, se llevará a cabo una serie de juntas donde los mexicanos compartirán sus experiencias tras los señalamientos de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), órgano de inteligencia del Tesoro estadounidense.

Cabe señalar que el próximo 20 de octubre, el FinCEN hará cumplir las órdenes emitidas el 25 de junio en contra de CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa, donde prohibió a las empresas de origen estadounidense transaccionar con los acusados.

Mientras tanto, México atraviesa un reacomodo en el sistema financiero. Multiva y Kapital Bank adquirieron negocios de CI e Intercam, entidades ya intervenidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) desde el pasado 26 de junio.

am