Se mantiene exportación de vehículos ligeros: Inegi

En agosto la exportación de vehículos ligeros creció 1.4 por ciento a tasa anual y se ubicó en 296 mil 796 unidades, un aumento de cuatro mil 126 automotores; no obstante, las ventas cayeron 3.0 por ciento y la producción, 0.8 por ciento, indicó el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi).

Según cifras del Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros (RAIAVL), en el mes de referencia se exportaron cuatro mil 126 unidades más que en agosto de 2024, mientras que las ventas en el mercado interno ascendieron a 124 mil 180 automotores, tres mil 828 menos a tasa anual.

El Dato: la industria de vehículos pesados exportó seis mil 605 unidades en agosto de 2025, 59.36 por ciento menos respecto al mismo mes, pero de 2024, según el Inegi.

De acuerdo con la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), el mercado de unidades en el mes de referencia registró la quinta tasa anual negativa del año, pero la mayor caída se presentó en el segmento de compactos, ya que se vendieron seis mil 518 automotores menos para ubicarse en 19 mil 804.

Sobre la comercialización de subcompactos, también disminuyó, ya que en agosto de 2024 se colocaron 27 mil 871 unidades y para este año sólo fueron 25 mil 555 automotores.

Por otra parte, el Inegi destacó que la producción de unidades tuvo una ligera contracción, ya que en agosto pasado se fabricaron sólo 349 mil 856 vehículos, es decir, dos mil 759 automotores menos.

23 empresas están afiliadas a la AMIA en este sector

A su vez, los datos del RAIAVL mostraron que, en el acumulado de enero a agosto, se presentaron contracciones en la venta, 0.66 por ciento y exportación, 1.02 por ciento, pero se tuvo un incremento en la producción de 0.52 por ciento en comparación con el mismo periodo de tiempo del año pasado.

“Durante el periodo enero a agosto de 2025, se produjeron 2 millones 666 mil 029 unidades, lo que representó una variación de 0.5 por ciento, respecto al mismo lapso de 2024.

“Durante el periodo citado, los camiones ligeros representaron 77.2 por ciento del total producido, mientras que el resto correspondió a la fabricación de automóviles”, indicó la dependencia.

Al respecto, la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) destacó que del total de producción de vehículos ligeros entre enero y agosto, 50 por ciento fue de unidades tipo SUV, es decir, un millón 347 mil 317 automotores.

Le siguen el modelo pick-ups con 710 mil 011, que representa 26.6 por ciento, mientras que en compactos se fabricaron 457 mil 768, con 17.2 por ciento y subcompactos con 89 mil 350, es decir, 3.4 por ciento.

Asimismo, en los primeros ocho meses del año en curso sólo se exportaron dos millones 252 mil 578 vehículos, y Estados Unidos recibió 79 por ciento, es decir, un millón 779 mil 044 automotores; mientras que el resto se dividió entre Canadá con 250 mil 822 o 11.1 por ciento; Alemania con 65 mil 770 automotores o 2.9 por ciento; Colombia 23 mil 596 automóviles o 1.1 por ciento y el resto de países con 133 mil 346 o 5.9 por ciento.

Asimismo, del total de unidades que se colocaron en el mercado externo, 53.8 por ciento fue de vehículos SUV; pick-ups, 27.6 por ciento; compactos, 15.3 por ciento; de lujo, 2.5 por ciento y subcompactos, 0.8 por ciento.