EU sí alcanzó acuerdo con China para ‘salvar’ TikTok, adelanta secretario del Tesoro

El Gobierno de Estados Unidos confirmó este lunes que se ha cerrado un acuerdo para la venta de las operaciones estadounidenses de TikTok, la popular red social propiedad de la empresa china ByteDance.

Así lo informó el secretario del Tesoro, Scott Bessent, durante un encuentro con la prensa en Madrid, en declaraciones recogidas por agencias internacionales.

Scott Bessent, secretario del Tesoro de Estados Unidos. ı Foto: Reuters

El funcionario señaló que los términos comerciales del acuerdo ya fueron pactados entre las partes privadas involucradas, aunque evitó ofrecer mayores detalles.

Bessent precisó que el presidente estadounidense, Donald Trump, sostendrá una conversación telefónica el próximo viernes con su homólogo chino, Xi Jinping, para revisar el marco de la operación.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, y su homólogo chino Xi Jinping, en 2019. ı Foto: Reuters

De acuerdo con Reuters, Bessent explicó que la amenaza de prohibir TikTok en Estados Unidos fue determinante para que la delegación china desistiera de solicitar concesiones arancelarias a cambio de la desinversión. El acuerdo, añadió, preservará tanto los intereses de seguridad nacional de Washington como los elementos tecnológicos propios de la aplicación.

Por su parte, el Gobierno chino anunció que revisará y aprobará las exportaciones de tecnología vinculadas con TikTok y la concesión de licencias de propiedad intelectual conforme a la legislación nacional.

Negociaciones buscan salvar operación de TikTok en Estados Unidos. ı Foto: larazondemexico

El principal negociador comercial de Pekín, Li Chenggang, afirmó que China no alcanzará un acuerdo con Estados Unidos a expensas de sus principios ni de los intereses de sus empresas. Según el funcionario, ambas partes lograron un consenso marco básico para resolver el asunto a través de la cooperación.

En paralelo, el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, descartó la posibilidad de otorgar prórrogas sucesivas a ByteDance en el proceso de desinversión. Según declaró, una extensión solo sería considerada para cumplir con la firma formal del documento, pero no como mecanismo de negociación.

Buscan revertir prohibiciones a TikTok. ı Foto: Reuters

Por otro lado, las delegaciones también discutieron la posibilidad de extender por 90 días la actual tregua arancelaria, cuyo vencimiento está previsto para el 10 de noviembre. Bessent indicó que dicho punto podría retomarse en las próximas rondas de conversaciones, aunque subrayó que la prioridad inmediata fue la situación de TikTok.

En cuanto a las relaciones bilaterales, los funcionarios estadounidenses mencionaron que las negociaciones comerciales más amplias entre Washington y Pekín se pospondrán aproximadamente un mes. Asimismo, se abordó la cooperación en materia de lucha contra el blanqueo de capitales, tema en el que, según Bessent, la delegación china encabezada por el viceprimer ministro He Lifeng mostró disposición favorable.

Finalmente, Greer destacó que Estados Unidos mantiene un superávit en su intercambio con España y advirtió que el acuerdo alcanzado entre la Unión Europea y Washington no debe ser utilizado por terceros países, como China, para acceder de forma indirecta al mercado estadounidense.

Con información de Reuters y Europa Press.

