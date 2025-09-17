‘Es una buena señal’ llegar a las consultas de evaluación del T-MEC: Ebrard

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, aseguró que es una “buena señal” que se haya llegado a las consultas de evaluación del tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), pues en enero pasado había incertidumbre de lo que sucedería; además, destacó que, el fin es tener los “elementos necesarios” para la revisión en 2026, y que el acuerdo tripartito seguirá, aunque será un proceso difícil.

“El objetivo es llegar a 2026 con todos los elementos necesarios para la negociación. El tratado hay que definir el primero de julio si sigue o no sigue, en 2026, sí va a seguir… Entonces, es una muy buena una señal , porque pues en el mes de enero muchos pensaban, bueno, ¿cuál es el futuro del tratado, verdad? Es una buena señal, aunque yo sé que va a ser una un proceso difícil, nada sencillo, pero ya estamos ahí, ya estamos en las consultas y eso me da el gusto ”, señaló.

Cualquier persona podrá participar en consultas para la revisión del T-MEC

Además, refirió que en la consulta podrá participar cualquier persona, así como los sectores productivos, industrial, movimiento obrero y la Academia para saber cómo le fue a México en el T-MEC”.

TE RECOMENDAMOS: Del 8 al 10 de octubre Michoacán será sede de la Bienal OriGIn 2025

También refirió que, la consulta fue hecha de acuerdo con el marco legal de cada país, y que lo importante es que las tres naciones se pusieron de acuerdo para publicar el inicio de sus evaluaciones .

“¿Qué es lo que importa? Que nos pusimos de acuerdo en las fechas y nosotros estamos actuando de conformidad a las leyes que están vigentes en México, es decir, tenemos la posibilidad de hacer esas convocatorias y ellos tienen otras normas, Estados Unidos tiene unas normas, Canadá otras y nosotros otras. El chiste es que cada quien lo haga de acuerdo a su ley y así lo estamos haciendo” Marcelo Ebrard, secretario de Economía



Consulta de 60 días podría ampliarse

A pesar de que el acuerdo que se publicó este miércoles, y que da inicio a la consulta de la evaluación, el funcionario federal dijo que, en caso de necesitarse más tiempo podrán ser ampliada la vigencia a más de 60 días, y una vez que se concluya se presentará un informe a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y al Senado de la República.

“Respecto al tiempo, la Presidenta Sheinbaum dijo: háganla de 60 días, pero si se requiere más tiempo lo podemos ampliar ; si hay mucho interés, pues lo podemos hacer más más tiempo… Para nosotros, la idea es si en noviembre, más o menos hacia el 17 de noviembre, que serían los dos meses, vemos que ya fue suficiente para recoger el punto de vista de los diferentes sectores, de ahí pasamos a elaborar un documento, primero para la Presidenta de México y segundo, que tendremos nosotros que presentar al Senado de la República ya en 2026 , diciéndole: eso es lo que opinaron los diferentes sectores, esa es la evaluación que tenemos. Y ese es tu punto de partida para la revisión del tratado, por eso hay que hacerlo ahorita”.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr