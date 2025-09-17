‘Es una buena señal’ llegar a las consultas de evaluación del T-MEC: Ebrard

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, aseguró que es una “buena señal” que se haya llegado a las consultas de evaluación del tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), pues en enero pasado había incertidumbre de lo que sucedería; además, destacó que, el fin es tener los “elementos necesarios” para la revisión en 2026, y que el acuerdo tripartito seguirá, aunque será un proceso difícil.
“El objetivo es llegar a 2026 con todos los elementos necesarios para la negociación. El tratado hay que definir el primero de julio si sigue o no sigue, en 2026, sí va a seguir… Entonces, es una muy buena una señal , porque pues en el mes de enero muchos pensaban, bueno, ¿cuál es el futuro del tratado, verdad? Es una buena señal, aunque yo sé que va a ser una un proceso difícil, nada sencillo, pero ya estamos ahí, ya estamos en las consultas y eso me da el gusto”, señaló.
Cualquier persona podrá participar en consultas para la revisión del T-MEC
Además, refirió que en la consulta podrá participar cualquier persona, así como los sectores productivos, industrial, movimiento obrero y la Academia para saber cómo le fue a México en el T-MEC”.
También refirió que, la consulta fue hecha de acuerdo con el marco legal de cada país, y que lo importante es que las tres naciones se pusieron de acuerdo para publicar el inicio de sus evaluaciones.
“¿Qué es lo que importa? Que nos pusimos de acuerdo en las fechas y nosotros estamos actuando de conformidad a las leyes que están vigentes en México, es decir, tenemos la posibilidad de hacer esas convocatorias y ellos tienen otras normas, Estados Unidos tiene unas normas, Canadá otras y nosotros otras. El chiste es que cada quien lo haga de acuerdo a su ley y así lo estamos haciendo”Marcelo Ebrard, secretario de Economía
Consulta de 60 días podría ampliarse
A pesar de que el acuerdo que se publicó este miércoles, y que da inicio a la consulta de la evaluación, el funcionario federal dijo que, en caso de necesitarse más tiempo podrán ser ampliada la vigencia a más de 60 días, y una vez que se concluya se presentará un informe a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y al Senado de la República.
“Respecto al tiempo, la Presidenta Sheinbaum dijo: háganla de 60 días, pero si se requiere más tiempo lo podemos ampliar; si hay mucho interés, pues lo podemos hacer más más tiempo… Para nosotros, la idea es si en noviembre, más o menos hacia el 17 de noviembre, que serían los dos meses, vemos que ya fue suficiente para recoger el punto de vista de los diferentes sectores, de ahí pasamos a elaborar un documento, primero para la Presidenta de México y segundo, que tendremos nosotros que presentar al Senado de la República ya en 2026, diciéndole: eso es lo que opinaron los diferentes sectores, esa es la evaluación que tenemos. Y ese es tu punto de partida para la revisión del tratado, por eso hay que hacerlo ahorita”.
