Presidente surcoreano afirma que exigencias de inversión de EU desencadenarían una crisis financiera en su país

El presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung, señaló a la agencia de noticias Reuters que el país podría enfrentar una crisis económica similar a la de 1997 si el gobierno surcoreano acepta sin protección las condiciones impuestas por Estados Unidos en un acuerdo comercial aún sin concretar.

En julio, Seúl y Washington llegaron a un acuerdo verbal donde Estados Unidos se comprometía a reducir los aranceles implementados por la administración Trump a productos surcoreanos, a cambio de inversiones por 350 mil millones de dólares por parte de Corea del Sur.

Sin embargo, el acuerdo no ha sido formalizado debido a disputas sobre la gestión de dichas inversiones. Lee advirtió que “Sin un intercambio de divisas, si tuviéramos que retirar 350 mil millones de dólares de la manera que exige Estados Unidos e invertir todo esto en efectivo en Estados Unidos, Corea del Sur se enfrentaría a una situación como la que tuvo en la crisis financiera de 1997”

Durante la entrevista, Lee también abordó otros temas delicados. Mencionó la reciente redada migratoria en Estados Unidos, donde más de varios surcoreanos fueron detenidos en una planta de Hyundai en Georgia por supuestas violaciones migratorias. El presidente criticó el trato recibido por sus compatriotas, señalando que estas acciones podrían disuadir futuras inversiones surcoreanas en Estados Unidos.

Lee se prepara para su visita a Nueva York, donde será el primer presidente surcoreano en presidir una sesión del Consejo de Seguridad de la ONU. También se reunirá con líderes internacionales para reforzar la imagen de una Corea democrática renovada tras la destitución del expresidente Yoon Suk Yeol, acusado de imponer la ley marcial.

El presidente Lee tuvo su primera reunión con Donald Trump en agosto. Aunque no se emitió una declaración conjunta, aseguró haber establecido una buena relación personal con el expresidente estadounidense.

Aun así, las recientes acciones del gobierno de Trump, como la detención masiva de trabajadores surcoreanos, han tensado el panorama y ponen en riesgo la confianza empresarial entre ambos países.

Donald Trump y el presidente surcoreano Lee Jae Myung ı Foto: Reuters

