¿Vas a un concierto? Toma estos consejos y cuida tu salud financiera

Siempre es bueno acudir a festivales musicales y conciertos, pero conlleva una gran responsabilidad, especialmente para tu cartera si gastas sin control. De acuerdo con Banamex, cuestiones como el aumento en el precio de las entradas, el consumo dentro de los recintos y los métodos de pago obligatorios hacen que disfrutar de la música en vivo requiera de una mejor planeación financiera.

“La planificación y el ahorro se han vuelto clave para no perderte tu festival favorito”, afirmó Juan Luis Ordaz, director de Educación Financiera de Banamex.

Un concierto en Guanajuato. ı Foto: Gobierno Guanajuato

Planea y organiza tus gastos

Los festivales suelen anunciarse con anticipación, lo que te da margen para preparar tu presupuesto, en este sentido, el experto comentó que se debe aprovechar el tiempo para planear desde la compra de boletos hasta el gasto en comida, bebidas o mercancía .

“Destina un ahorro periódico para este fin de semana”, también sugirió considerar comisiones y cargos adicionales al adquirir entradas, y optar por la modalidad de pago que mejor se ajuste a tu capacidad.

“Si todavía falta tiempo para el evento, puedes optar por meses sin intereses con tu tarjeta de crédito. Eso sí, elige una modalidad de pago que puedas liquidar antes de ir al concierto”, aconsejó Ordaz.

No gastes de más en lo innecesario

Mencionó que “los outfits” nuevos no son indispensables, que siempre se puede usar ropa que ya tienes en casa y que no es necesario comprar uno nuevo para cada festival o concierto.

En cuanto a la comida, señaló que una estrategia sencilla es alimentarte antes de entrar , ya que los precios suelen ser más elevados dentro del recinto.

Cuida tu seguridad y tu dinero

El día del evento, organiza tu traslado. Explicó que llegar en grupo con amigos o familiares reduce costos y mejora la seguridad. Añadió que otra medida es fijar un límite de gasto.

“Decide cuánto dinero llevarás y también una tarjeta de crédito o débito por cualquier imprevisto. Desde tu celular también puedes usar tarjetas digitales para pagar más fácil y rápido”, apuntó el especialista.

Se aconseja llevar una tarjeta de crédito o débito ante imprevistos. ı Foto: Pixabay

Evita la reventa y busca beneficios

El directivo de Banamex recomendó que, si no conseguiste entrada, evita pagar precios inflados, ya que la reventa siempre tiene un alto costo y corres el riesgo de estafas.

“Revisa los canales oficiales del evento, probablemente el mismo día se liberen más boletos”, señaló. Además, dijo que debes revisar si tu método de pago ofrece beneficios como preventas, descuentos o incluso acceso 2x1.

Después del concierto, evita compras por emoción

Ordaz advirtió además que la euforia posterior puede llevar a gastos innecesarios, pidió “pensar” si realmente es necesario ese gasto o es la emoción del concierto. En su lugar, recomendó revivir la experiencia con fotos y videos, o estar pendiente de la agenda del artista para futuros espectáculos.

Por último, señaló que la música en vivo es una experiencia inolvidable, y con una planeación adecuada se puede disfrutar sin comprometer la estabilidad financiera.

“Con una buena planificación puedes disfrutar al máximo sin sacrificar tu estabilidad financiera”, concluyó.

