¿Quién es Fernando Chico Pardo, dueño del 25% de Banamex?

El empresario e inversionista es la octava persona más rica en México

Esta tarde Citi y Banamex informaron que Fernando Gerardo Chico Pardo adquirió 25 por ciento del banco mexicano, concluyendo así un proceso de 3 años y 8 meses desde que la institución estadounidense anunció la venta del banco mexicano.

Chico Pardo es licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México.

Actualmente, además de presidir el Consejo de Administración de Grupo Aeroportuario del Sureste (ASUR), es miembro de los consejos de administración de Grupo Carso, Grupo Industrial Saltillo y GEPP.

El empresario inició su carrera en Wall Street tras lo cual fundó, en 1982, Acciones y Asesoría Bursátil, casa de bolsa de la que fue socio y director general hasta 1992. En dicho año la casa de bolsa se fusionó con Inbursa y Chico Pardo asumió el cargo de director general de Grupo Financiero Inbursa hasta 1997.

Ese mismo año fundó Promecap, firma líder de capital privado en México, donde actualmente funge como presidente y director general. Promecap se especializa en inversiones en compañías mexicanas y administra activos por más de 5 mil millones de dólares.

En 2003 adquirió una participación de control en ASUR, que opera nueve aeropuertos en el sureste de México -incluido Cancún-, seis en Colombia y uno en Estados Unidos (Aeropuerto de San Juan, Puerto Rico, Luis Muñoz Marín).

ASUR cotiza en la Bolsa de Nueva York desde el año 2000 y en la Bolsa Mexicana de Valores, atendiendo a más de 70 millones de pasajeros al año.

Fernando Chico Pardo adquiere 25% de Banamex ı Foto: Especial

El camino a la adquisición

El anuncio de la venta por parte de Citi en enero de 2022 despertó el interés de varios empresarios, incluso del Gobierno de México, para hacerse del negocio bancario.

Entre los interesados estuvieron Carlos Hank González, de Banorte; Ricardo Salinas Pliego, de Banco Azteca, Carlos Slim, dueño de Grupo Carso e Inbursa; Daniel Becker, de Grupo Mifel; Germán Larrea, de Grupo México también consideró comprar el banco.

En diciembre de 2024, Citi anunció la separación oficial de Banamex, ahora el banco estadounidense se encargaría de las cuentas correspondientes a empresas internacionales, mientras que el segundo se ocuparía del negocio de consumo nacional.

Al respecto, Manuel Romo, director General de Banamex, señaló en su momento que no existirían cambios relevantes o que impactaran a los clientes del banco. Afirmó que todo continuaría con normalidad, pero mencionó que ante cualquier duda, se acercaran a los canales oficiales del banco para atender cualquier duda o aclaración.

Banamex cuenta con más de 43 mil empleados, 23 millones de clientes y mil 284 sucursales, así como 9 mil 152 cajeros y 10 corresponsales con 12 mil 360 puntos de acceso. Todo lo anterior se suma al negocio de crédito de nómina, de tarjetas, de hipotecas, de auto y pequeñas y medianas empresas (Pymes), que tienen un valor estimado de 15 mil 500 millones de dólares, de acuerdo con una estimación del Bank of America Securities (BofA).

¿Cuánto dinero tiene Fernando Chico Pardo?

Este empresario ha sido mencionado en las listas de Millonarios y Multimillonarios, de la revista Forbes México, por varios años consecutivos, incluso después de la pandemia.

De acuerdo con el ranking publicado en mayo del 2025, Fernando Chico se encontraba en el número ocho de la lista de personas más ricas de México.

En 2025 su fortuna registrada alcanzaba los dos mil 800 millones de dólares, lo que se encuentra en un 15.1 por ciento por debajo de su fortuna en 2024, la cuál era de tres mil 300 millones de dólares.