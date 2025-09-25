Apoyo del Gobierno a Pemex no es suficiente, si no se resuelven problemas estructurales: Moody’s

El apoyo que el Gobierno de México ha brindado a Petróleos Mexicanos (Pemex), con el plan estratégico 2025-2035, “es un paso importante”, pero no soluciona los problemas estructurales de la petrolera; aunque logró que Moody’s Ratings cambiara la calificación final de B3 a B1 porque hacia 2027 la deuda de la empresa se reducirá en 78 mil millones de dólares, lo que representará un ahorro de 1.5 mil millones de dólares en intereses.

“Entonces, esta estrategia es un buen primer paso, pero mientras Pemex no resuelva la parte operativa y siga registrando pérdidas en refinación o que la producción no incremente, vamos a tener todavía flujos de efectivo negativos hacia delante”, señaló Roxana Muñoz, vice president senior credit officer de Moody’s.

“¿Qué esperamos al menos de estas transacciones que es apoyo financiero para la empresa? Que hacia 2027 la deuda sí va a reducirse aproximadamente 80 billones, porque en 2025 queda casi igual, porque estas transacciones se utilizan para hacer refinanciamientos, pero hacia 2027, ya implementadas estas cuatro estrategias, la deuda sí se reduzca alrededor de 78 billones, lo que representa un ahorro de aproximadamente 1.5 billones de dólares de pago de intereses para la empresa. Por este cambio en la manera en que el Gobierno Federal está apoyando a Pemex fue que subimos la calificación” añadió.

Agencia calificadora, Moody's ı Foto: larazondemexico

Es decir, con el respaldo en la colocación de notas precapitalizadas y una línea presupuestaria de 14 mil millones de dólares, el cambio fue “un apoyo multianual” que no sólo incluyó recursos para los vencimientos de deuda “sino que la Federación está haciendo transferencias y estructuras para ayudarle a sanear tanto la deuda de corto plazo como algunos de los vencimientos que vienen en los siguientes 5 años”, indicó.

Por ahora Pemex tiene un menor riesgo de caer en impago; no obstante, si no se resuelve la operatividad de la petrolera “y siga registrando pérdidas en refinación o que la producción no incremente, vamos a tener todavía flujos de efectivo negativos hacia delante”.

Roxana Muñoz dijo que la calificación intrínseca, la que no considera el apoyo gubernamental, no se modificó y que se ubica en “ca” debido a que “todavía Pemex tiene muchos riesgos en la parte operativa”.

Por ejemplo, la falta de inversiones en campos de exploración ha mermado la producción de hidrocarburos, si se hiciera un aumento en la producción, quizá se podría lograr un cambio estructural.

“Sí sabemos que están los contratos mixtos, este es un nuevo modelo que tiene Pemex con los privados, pero al día de hoy creo que lo que todavía nos hace falta ver para modificar este ‘ca’, es que efectivamente se firmen estos contratos y que sean proyectos que modifiquen de manera estructural la producción de Pemex para empezar a ver que esta tendencia se revierte”.

Y sostuvo que la refinación también tiene problemas, aunque al parecer el Gobierno federal busca continuar con este tipo de negocio, pero “no hemos visto medidas ya implementadas, porque sí hay planes para revertir estas tendencias, tanto las pérdidas en el negocio de refinación como la caída en la producción”.

PEMEX ı Foto: larazondemexico

