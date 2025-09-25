¿Qué es un centenario de oro y cuánto vale hoy?

En México puedes comprar monedas de oro, y aunque su valor cambia casi diariamente, son una gran inversión a corto y largo plazo, debido a su alto contenido en oro y el valor que tiene en el mercado este metal precioso.

El centenario de oro es una moneda conmemorativa de los 100 años de la Independencia de México. Recibe este nombre porque está compuesto de oro en un noventa por ciento del total del metal que contiene.

La familia del centenario de oro está compuesta por tres grupos, de acuerdo con el Banco de México (Banxico):

Centenario de 50 pesos de oro: Esta pieza se acuñó en 1921 para conmemorar el primer centenario de la Independencia de México. En 1931 se suspendió su acuñación y regresó en 1943. Esta moneda contiene oro puro de 1.20565 onzas, con una pureza del 90 por ciento. Azteca de 20 pesos de oro: Se acuñó en 1917, y tiene un contenido de 0.48227 onzas de oro, con una pureza del 90 por ciento. Hidalgo: Esta categoría está compuesta por cuatro monedas de distinta denominación, nombradas hidalgo, medio Hidalgo, un cuarto de Hidalgo y un quinto de Hidalgo, que son la moneda de diez, cinco, 2.50 y dos pesos de oro respectivamente. Se acuñaron bajo la reforma monetaria de 1905, y es la primer moneda que tiene la imagen de un héroe nacional, que en este caso es Miguel Hidalgo y Costilla.

Costo de un centenario en 2025 ı Foto: Especia La Razón

¿Cuánto vale un centenario de oro hoy?

El valor del centenario de oro cambia de manera constante, debido a esto para conocer su valor actual es necesario buscar esa información al momento.

Para adquirir estas moneras en el país se debe buscar a los vendedores autorizados por Banxico, pero principalmente son instituciones bancarias los distribuidores nacionales autorizados.

Costo del centenario de oro hoy en:

Banorte para compra 72 mil 715 pesos, para venta 88 mil 68 pesos

BBVA para compra 80 mil pesos, para venta 89 mil 600 pesos

Banregio para venta 89 mil 506 pesos

Actualmente el oro es considerado como una buena inversión, ya que actúa como un activo de refugio seguro a corto y largo plazo, debido a que ofrece una protección ante la inflación, la devaluación y cualquier incertidumbre económica y/o política.

Además, este metal precioso es aceptado de manera global, y tan solo el 20 por ciento del oro está destinado a lingotes y monedas de inversión.

El oro, por su valor como metal precioso, ha sido el único tipo de moneda que ha perdurado desde hace cuatro mil años aproximadamente.