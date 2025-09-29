¿Cómo configurar el MTU en la app de BBVA?

A partir del primero de octubre se activará el MTU en las aplicaciones móviles de los bancos, por lo que es importante que lo configures en tu aplicación antes de que tu banco lo haga de manera automática.

El Monto Transaccional del Usuario (MTU) es un límite máximo de dinero que se puede utilizar desde la aplicación del banco que tienen los usuarios en su celular.

Este límite transaccional puede ser establecido por el usuario, pero en caso de que los usuarios no lo definan antes del 30 de septiembre el banco lo asignará de manera automática.

Este MTU será aplicable en transferencias, pagos de servicios, tarjetas, SPEI o CoDi, con la finalidad de que los bancos pueda detectar movimientos inusuales en las cuentas.

Si bien este límite será aplicable a partir del primero de octubre, será obligatorio a partir del primero de enero del próximo año.

Debido a esto, las cuentas bancarias que se encuentren activas, sin importar la institución financiera, deberán tener el MTU establecido.

Si un usuario establece un MTU y requiere transferir más dinero siempre puede modificar este límite cuando lo necesite.

En caso de que los usuarios de las distintas instituciones financieras requieran realizar una transacción mayor a la establecida en su MTU podrá hacerlo, pero esto requerirá una validación.

MTU ı Foto: Especial

¿Cómo configurar el MTU en BBVA?

De acuerdo con las Disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el MTU que puede asignar de manera automática el banco a los usuarios es de 500 Unidades de Inversión (UDIS).

Para configurar el MTU en la aplicación de BBVA se deben seguir los siguientes pasos:

Abre la app de tu banco y busca el Menú.

En el Menú selecciona la opción Configuración.

En el apartado Límites de operaciones coloca la cantidad que requieras en Límite por operaciones, Límite diario y Límite mensual.

Una vez que hayas establecido las cantidad únicamente debes guardar los cambios.

El MTU que establezcas se aplicará de manera diaria, por lo que debes calcular un estimado de las transacciones que realizas para evitar complicaciones.

En caso de que los usuarios no configuren el MTU en las aplicaciones, el límite que establecerá la institución financiera equivale a 12 mil 800 pesos, de acuerdo con el valor actual de las UDIS según la cotización del Banco de México.