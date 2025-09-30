Valor de exportaciones agropecuarias y de minería se desploma en segundo trimestre de 2025

Entre abril y junio de 2025, el valor de las exportaciones estatales agropecuarias y de minería se desplomó a tasa anual, 11.5 por ciento y 15.6 por ciento, respectivamente; y suma dos trimestres seguidos con pérdidas; no obstante, el de las manufactureras registró un aumento de 7.2 por ciento, este sector representó 92.3 por ciento del total de las ventas totales, indicó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En los meses de referencia, las exportaciones del sector agropecuario alcanzaron un monto de 4 mil 570.8 millones de dólares, y la pérdida de 11.5 por ciento fue originada por una contracción en el valor de los envíos en alrededor de 21 entidades federativas. Algunas de los estados con mayores pérdidas fueron Durango, 74 por ciento; Chihuahua, 47 por ciento; San Luis Potosí, 34.2 por ciento; Morelos, 33.7 por ciento; Baja California Sur, 32.1 por ciento y Tamaulipas, 31.1 por ciento.

En el segundo trimestre de 2025, el valor de las exportaciones de las entidades federativas alcanzó un monto de 146,983.5 millones de dólares.



Los estados con mayor contribución fueron:

▪️Chihuahua, 17.8%

▪️Coahuila, 12.1%

▪️Nuevo León, 9.8%



Mientras que algunos entidades que compensaron las pérdidas y aumentaron su valor fueron Tabasco, 48.4 por ciento; Chiapas con 36.9 por ciento; Hidalgo, 36.5 por ciento; Yucatán, 30 por ciento y Michoacán, 24.4 por ciento.

En el caso del valor de las exportaciones mineras (petroleras y no petroleras), en el periodo de referencia, se ubicó en 6 mil 790.2 millones de dólares y su descenso fue ocasionado por una baja en el valor de los estados como Colima, con 100 por ciento; Michoacán, Colima, Tamaulipas, con 100 por ciento cada uno; San Luis Potosí, 92.6 por ciento; Veracruz, 38.5 por ciento y Tabasco, 34.5 por ciento. Mientras que, Nayarit incrementó el valor de sus exportaciones, 150 por ciento; seguido de Sinaloa con 149.9 por ciento y Zacatecas, con 76.6 por ciento, entre otros.

“En el trimestre abril-junio de 2025, por sector de actividad económica, las exportaciones manufactureras representaron 92.3 por ciento del valor total de las exportaciones de las entidades federativas”, indicó el Inegi.

El desempeño en las exportaciones manufactureras fue originado porque Chiapas también aumentó el valor de sus colocaciones manufactureras en 53.4 por ciento; seguido de Chihuahua, 45 por ciento; Jalisco, 42.4 por ciento; Yucatán, 19.1 por ciento; Tlaxcala, 8.4 por ciento; Tamaulipas 6.7 por ciento; Nuevo León, 5.0 por ciento; San Luis Potosí, 1.8 por ciento; Hidalgo, Zacatecas, 1.6 por ciento; 1.5 por ciento. Las demás entidades registraron números negativos.

En términos generales, las entidades que registraron un aumento mayor en el valor de sus exportaciones totales fueron Quintana Roo con 50.7 por ciento; Chihuahua, 43.2 por ciento; Jalisco, 40.9 por ciento; Zacatecas, 37.1 por ciento y Colima, 23.3 por ciento; sin embargo, algunas de las que sufrieron contracciones fueron Tabasco con 35.3 por ciento y sólo obtuvo mil 468.1 millones de dólares; Campeche, 33.3 por ciento y recibió dos mil 090.7 millones de dólares; Guerrero, 29.9 por ciento y 250.1 millones de dólares, entre otros.

