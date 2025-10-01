Édgar Amador afirma que Gobierno de Sheinbaum ha logrado ampliar el gasto social

El Secretario de Hacienda este miércoles en el Pleno del Senado.

Édgar Amador, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, defendió que el gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum ha logrado ampliar el gasto social y en infraestructura sin necesidad de una reforma fiscal, al tiempo que se mantiene la estabilidad de las finanzas públicas. en su primera comparecencia ante el Pleno del Senado como parte de la Glosa del Informe Presidencial.

🔴 Segunda parte de la sesión de la Cámara de Senadores, del 1 de octubre de 2025.https://t.co/LYZeY34iT8 — Senado de México (@senadomexicano) October 1, 2025

“El Humanismo Mexicano es el núcleo del proyecto de la Cuarta Transformación (…) donde la alimentación, la vivienda, la educación, la salud y el salario digno sean un derecho para todo mexicano y mexicana y no un privilegio”, dijo Édgar Amador al abrir su intervención en la tribuna.

Édgar Amador subrayó que en 2025 se destinaron más de un billón de pesos a programas sociales, cifra que, aseguró, ha contribuido a reducir la pobreza. Recordó que entre 2018 y 2024 “se logró la hazaña de sacar a 13.4 millones de personas de la condición de pobreza”.De manera particular, destacó que los programas de becas Benito Juárez recibieron 149 mil millones de pesos, “un incremento sustantivo, de 36 por ciento mayor en términos reales a lo ejercido en 2024”.

TE RECOMENDAMOS: Empresa solo estuvo implicada en control de accesos Fiscalía de CDMX deslinda a OCESA de la tragedia en Festival AXE Ceremonia

En el rubro de la salud, añadió, se canalizaron 904 mil millones de pesos al Sistema Nacional de Salud para ampliar cobertura con nuevos hospitales y clínicas.

En infraestructura, Édgar Amador informó de una inversión superior a 850 mil millones de pesos, destinada a trenes de pasajeros —como México-Querétaro y Saltillo-Nuevo Laredo—, la línea 4 del Cablebús y 175 proyectos carreteros y rurales.

Édgar Amador enfatizó que estos incrementos se lograron con disciplina. “Demostramos que cumplir con nuestras metas en materia de desarrollo social es armónico con finanzas públicas sanas y responsables, rompiendo con el paradigma de los gobiernos neoliberales”.

Hacienda proyecta cerrar 2025 con un superávit primario de 0.2 por ciento del PIB, una reducción del déficit de 5.7 a 4.3 por ciento y un nivel de deuda pública de 52.3 por ciento del PIB, “muy por debajo del promedio de países de desarrollo económico similar”.

Édgar Amador destacó también la estrategia de manejo de pasivos y la emisión de bonos a largo plazo que “nos permitió suavizar el perfil de amortizaciones y reducir presiones de liquidez”

Uno de los puntos que más defendió fue el apoyo a Pemex. “Por primera vez en doce años, la calificación crediticia de Petróleos Mexicanos ha sido revisada positivamente”, dijo, al atribuirlo a una política de capitalización y reestructuración que redujo su costo de financiamiento.

Asimismo, subrayó que los mayores ingresos provienen de la eficiencia recaudatoria. “Contrario a lo que muchos sugieren, es nuestra responsabilidad trabajar para recaudar mejor antes que descansar el peso de un incremento en los ingresos públicos en los contribuyentes que ya cumplen con sus obligaciones”, señaló Édgar Amador.

Anunció que la recaudación en comercio exterior creció 22 por ciento respecto al año anterior, gracias al combate al contrabando y al fortalecimiento de aduanas.

Édgar Amador presumió que México mantiene resiliencia frente al entorno global. “El empleo formal se encuentra en niveles máximos históricos (…) mientras que la tasa de desempleo se mantiene en 2.6%, generando condiciones para un salario real creciente”.

También resaltó que la inflación permanece dentro del rango objetivo, las exportaciones siguen creciendo y las reservas internacionales alcanzan 240 mil millones de dólares, un nivel histórico.

Édgar Amador cerró con un guiño político: “Demostramos así que el segundo piso de la Cuarta Transformación permanece fiel a la divisa: por el bien de todos, primero los pobres”.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR