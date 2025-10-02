Subsecretaria de Hacienda reconoce aumento de deuda para 2025 y 2026

Habrá más deuda para México al término de 2025 y 2026, así lo informó María del Carmen Bonilla Rodríguez, subsecretaria de Hacienda y Crédito Público, durante su discurso inicial en el Análisis de la Ley de Ingresos y Miscelánea Fiscal, que se lleva a cabo en la Cámara de Diputados.

“Para el siguiente año se propone un déficit de 4.1 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) y un nivel de deuda de 52.3 por ciento (respecto al PIB)”, comentó Bonilla.

En los Precriterios de Política Económica 2025, publicados en abril del mencionado año, se estimó un déficit público de entre 3.9 y 4.0 por ciento, actualmente se espera que sea de 4.32 por ciento para este año y de 4.1 por ciento para 2026.

En lo que respecta a la deuda pública, el mismo documento se mencionó que cerró 2024 en un nivel de 51.4 por ciento respecto al PIB, ahora se espera un aumento de 0.9 puntos porcentuales para 2025, para estabilizarla en 52.3 por ciento, la misma estimación se espera para 2026.

Bonilla Rodríguez señaló que éstas cifras, a las cuales calificó de “prudentes”, garantizan recursos para la “inversión estratégica” y para los programas sociales, lo que aseguró que preserva, al mismo tiempo, la sostenibilidad de la deuda y la confianza de los mercados, sin comprometer el crecimiento económico.

“En materia de financiamiento, se continuará privilegiando el endeudamiento interno, en moneda nacional, a tasa fija y de largo plazo, con un énfasis creciente en instrumentos sostenibles alineados con los objetivos de desarrollo sostenible y principios ambientales, sociales y de gobernanza”, comentó la subsecretaria.

Añadió que esto permitirá asignar recursos hacia actividades con impactos positivos en la sociedad y el medio ambiente.

De acuerdo con María del Carmen Bonilla, el Gobierno buscará reducir el porcentaje de deuda externa dentro del total del portafolio del gobierno federal y las operaciones estarán orientadas a optimizar la estructura de costos y suavizar el perfil de vencimientos, reduciendo el riesgo de refinanciamiento.

“Asimismo, buscaremos nuevas fuentes de financiamiento para continuar diversificando la base de inversionistas internacionales”, aseguró.

También dijo que se tiene contemplado la realización de operaciones de manejo de pasivos, que mejoran el perfil de vencimientos y las características del portafolio de deuda.

“Durante este año se han refinanciado 723 mil millones de pesos de la deuda interna, mientras que en el mercado externo se han realizado operaciones de manejo de pasivos por un monto equivalente a 6 mil 094 millones de dólares, los cuales permitieron reducir en un 85 por ciento las amortizaciones de deuda externa previstas para el próximo año y así disminuir en 20 por ciento las amortizaciones programadas entre 2027 y 2031”, añadió.

Asimismo, María del Carmen Bonilla comentó que la administración pública mantiene una estrategia financiera que combina presupuestos, seguros y seguros catastróficos, con el fin de proteger las finanzas públicas y garantizar una respuesta oportuna a las emergencias.

“En este marco, el paquete económico plantea un techo de endeudamiento interno neto del gobierno federal de 1.78 billones de pesos y un techo de endeudamiento externo neto de 15 mil 500 millones de dólares”, comentó.

Agregó que la conducción responsable y eficiente de las finanzas públicas ha sido reconocida por las principales agencias calificadoras, por las que México mantiene un grado de inversión y organismos internacionales que han destacado la seguridad fiscal y la capacidad de adaptación de la economía mexicana a los retos del entorno global.

