Trump anuncia aranceles de 25% a camiones medianos y pesados

El presidente estadounidense, Donald Trump, señaló que, a partir del 1 de noviembre de 2025, los camiones medianos y pesados que sean exportados hacia ese país deberán pagar un arancel de 25 por ciento.

“A partir del 1 de noviembre de 2025, todos los camiones medianos y pesados que entren en los Estados Unidos desde otros países tendrán aranceles a una tasa del 25 %. ¡Gracias por su atención a este asunto!”, añadió el mandatario en una publicación de Truth Social.

Trump había dicho el mes pasado que las importaciones de camiones pesados se enfrentarían a nuevos aranceles a partir del 1 de octubre por motivos de seguridad nacional.

El post de Donald Trump en su red social Truth Social ı Foto: Captura de pantalla

Argumentó que los gravámenes buscaban proteger a los fabricantes de la “competencia externa desleal” y que la medida beneficiaría a empresas como Peterbilt y Kenworth PCAR.O, propiedad de Paccar, y Freightliner DTGGe.DE, propiedad de Daimler Truck.

La Cámara de Comercio instó previamente al Departamento de Comercio a no imponer nuevos aranceles a los camiones, señalando que los cinco principales orígenes de las importaciones son México, Canadá, Japón, Alemania y Finlandia, “todos aliados o socios cercanos de Estados Unidos que no representan una amenaza para la seguridad nacional”.

México es el mayor exportador de camiones medianos y pesados ​​a Estados Unidos. Un estudio publicado en enero indicó que las importaciones de estos vehículos más grandes desde México se han triplicado desde 2019, alcanzando alrededor de 340.000 en la actualidad, según estadísticas gubernamentales.

De acuerdo con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (T-MEC), los camiones medianos y pesados ​​están exentos de aranceles si al menos el 64% de su valor proviene de América del Norte, ya sea por piezas como motores y ejes, materias primas como acero o mano de obra de ensamblaje.

Camiones medianos y pesados tendrán arancel de 25% ı Foto: AP

