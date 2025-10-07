¿Eres emprendedor o quieres emprender? Considera estas recomendaciones para no abandonar tu sueño

CEO se Avanza Sólido ofrece recomendaciones a quienes buscan iniciar un emprendimiento.

Emprender en México no es tarea sencilla. Una gran parte de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) no supera sus primeros años de vida por un deficiente manejo financiero.

En un entorno marcado por la incertidumbre económica, el encarecimiento de los insumos y las presiones externas, la clave para sobrevivir está en la educación financiera y en el uso responsable del crédito, aseguró Iván de la Cruz, CEO de Avanza Sólido.

“Pedir financiamiento nunca es malo. Endeudarse sin control, eso sí es malo”, aclaró, y explicó que el crédito no debe verse como un riesgo, sino como una herramienta que les permite a las empresas crecer.

Señaló que muchas pequeñas y medianas empresas temen al crédito por desconocimiento; sin embargo, dijo que cuando se usa de manera adecuada puede acelerar el desarrollo del negocio.

Además destacó la importancia de acercarse a instituciones financieras que acompañen al emprendedor, no solo con financiamiento, sino también con capacitación.

Finanzas sanas, clave para negocios emergentes

El directivo reconoció que muchos negocios en México cierran antes de los siete años por falta de financiamiento y de una adecuada gestión de sus recursos.

“Una pyme necesita asistencia técnica, pero sobre todo tener finanzas sanas. El precio y el costo juegan un papel esencial para tener un control adecuado y una gestión eficiente de las finanzas”, afirmó.

De la Cruz consideró que el contexto actual representa tanto un reto como una oportunidad para los emprendedores, especialmente en medio del impulso gubernamental al nearshoring y al fortalecimiento de la economía familiar.

“El contexto en el que estamos viviendo es bastante confuso. La presión que ejerce Estados Unidos en temas arancelarios nos obliga a planear financieramente para anticipar incrementos en los costos o reducciones en las ventas”, advirtió.

Para ello, recomendó implementar herramientas como la proyección de flujo de efectivo, que permite prever escenarios y tomar decisiones oportunas.

“Tener unas finanzas orientadas al control del flujo diario ayuda a anticiparse, sobrevivir e incluso transformar el negocio de la noche a la mañana”, enfatizó.

Endeudamiento y propuesta de valor clara para hacer crecer un negocio

Uno de los mayores tabúes entre los emprendedores mexicanos, dijo, es el miedo al endeudamiento.

El problema, añadió, surge cuando el crédito no se destina a fines productivos o cuando se desconoce la capacidad real de pago del negocio.

“El financiamiento debe invertirse en el negocio, no en el consumo. Si se usa bien, se convierte en una palanca financiera para incrementar inventario, mejorar instalaciones o adquirir equipo, lo que se traduce en más ventas”, dijo.

Para quienes están por iniciar un negocio, De la Cruz recomendó primero entender la propuesta de valor del emprendimiento: qué problema resuelve, a quién se dirige y cómo se hará rentable.

“Muchos emprendedores se enamoran de su idea sin tener clara la propuesta de valor. Deben educarse en temas financieros, elaborar un plan de negocios y proyectar ventas y gastos antes de buscar financiamiento”, sostuvo.

Tres errores comunes que cometen emprendedores

Los principales errores que observa entre los emprendedores son tres:

Falta de claridad en el negocio Endeudarse antes de consolidarse Falta de constancia

“La constancia hace al emprendedor. Habrá días buenos y malos, pero hay que entender que todo es parte del aprendizaje. No desistan de sus ideas”, aconsejó.

Finalmente, el CEO de Avanza Sólido sugirió poner la mira en sectores con potencial como el turismo, la industria agroalimentaria y el comercio electrónico, áreas que, aseguró, generarán grandes oportunidades en los próximos años.

“Independientemente del tamaño del proyecto, lo importante es empezar ya, estructurar una idea y contribuir al desarrollo de tu entorno”, concluyó.

cehr